Ringkonnakohus jättis imiku tapmises süüdistatava naise vahi alla

Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud kolmapäeval Läänemaal Suure-Lähtrus imiku tapmises ja laibarüvetamises süüdistatava naise kaitsja taotlust ning jättis naise vahi alla, kirjutab Postimees.

Pärnu maakohus jättis 26. juuli määrusega rahuldamata naise kaitsja taotluse asendada vahistamine elektroonilise valvega. Tallinna ringkonnakohus jättis kolmapäeval maakohtu määruse muutmata.

“Sarnaselt maakohtuga on ringkonnakohtu meelest menetlusest kõrvale hoidumise oht liiga suur. Selleks annab põhjust asjaolu, et kohtute hinnangul süüdistatav juba hoidis Eestist lahkudes menetlusest kõrvale,” ütles Tallinna ringkonnakohtu pressiesindaja Maria Joost.

Lääne ringkonnaprokuratuur esitas septembri alguses 31-aastasele naisele süüdistuse Suure-Lähtrus oma lapse tapmises ja laibarüvetamises.

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Eliisa Sommeri sõnul viitavad kriminaalmenetluses kogutud andmed, et 31-aastane naine, olles teadlik oma rasedusest, sünnitas iseseisvalt elusa ja ajalise poisslapse.

“Süüdistuse kohaselt põhjustas 31-aastane naine pärast lapse sünnitamist vastsündinule enda tegevusega surma, kui rebis nabanööri platsenta küljest ning sulges lapse õhuruumi. Lisaks tekitas 31-aastane naine süüdistuse järgi lapsele pindmisi nahavigastusi pea piirkonnas, kehal, jalgadel ja kätel,” sõnas Lääne vanemprokurör.

“Prokuratuur süüdistab 31-aastast naist laibarüvetamises, mis süüdistuse järgi seisnes selles, et naine ei matnud vastsündinu surnukeha üldtunnustatud kommete järgi, vaid viis alasti surnukeha põllule, kust selle leidis 5. veebruari ennelõunal sama küla majapidamisest pärit koer,” rääkis vanemprokurör. Ta lisas, et kohtueelse menetluse käigus tuvastatud tõendid viitavad, et naine ei teavitanud kedagi lapse surmast.

Kohtueelse uurimise viis läbi Lääne prefektuur.