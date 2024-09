Lapse tapmises süüdistatava pere rääkis juhtunust uue versiooni

Kui möödunud nädalal esitas prokuratuur Suure-Lähtrus surnuna leitud imiku emale süüdistuse lapse tapmises ja laibarüvetamises, siis nüüd on süüdistatava pere toonud avalikkuse ette uue versiooni juhtunust, vahendab Postimees.

TV3 saates «Märgatud Eesti» andis esmaspäeva õhtul intervjuu naise vend, kes rääkis, et külastas õde ka Marokos, kus too vahistati. Vend kirjeldas õde kui väga kõhnana ja võrdles teda inimvarega.

Perekond möönab siiani, et ei teadnud naise rasedusest ning keegi ei osanud midagi kahtlustada. Pereisa tunnistas, et ühel hetkel palus naise kaitsja jurist Robert Sarv neil otsida lisainformatsiooni teadmata raseduse kohta, mis nende sõnul võib juhtunut ka selgitada. Isa sõnul väidab tütar, et ta sünnitas saunas ning sealt väljudes rebis koer imiku ta sülest.

Kuigi tegemist on uue versiooniga juhtunust, rõhutab perekond, et see on vaid oletus ning tegelikult pole endiselt selge, mis juhtus, sest naisega on suhtlus olnud minimaalne.

5. veebruaril helistas häirekeskusele Läänemaal Suure-Lähtrus asuva talu perenaine, kes teatas, et nende koer tõi talu terrassile surnud imiku. Politsei korraldas pärast lapse leidmist suure maastikuotsingu ja kogus muu vajaliku info, mille kaudu jõuti lapse võimaliku emani.

Süüdistatava õde sõnas 11. märtsil Postimehele, et perekond ei olnud teadlik naise rasedusest ning sai lapse hülgamise kahtlustustest teada ajakirjanduse vahendusel. Perekond kahtlustas, et naine võib olla juhtunus süüdi lavastatud. Siiski kinnitas PPA, et naise isik tehti kindlaks imiku surnukehalt võetud DNA abil.

Kaks nädalat hiljem eetris olnud «Pealtnägijas» lausus süüdistatava ema, et ta ei usu oma tütre seotust juhtunuga. Isa tunnistas, et temal tekkis kahtlus oma tütre kohta mõni päev pärast imiku surnukeha leidmist ehk juba veebruari alguses, kui ta nägi, et tütar postitas pilte Londoni moenädalalt. Pereliikmed rõhutasid, et nad ei märganud, et naine oleks olnud rase, ja õe sõnul pole nad ka kindlad, kust koer imiku leidis.

20. mail ütlesid süüdistatava vanemad aga «Kuuuurijale», et nad ei usu, et tütar oma lapse hülgas või et tal on juhtunuga seos. Isa rääkis, et nende tütrelt ei ole otseselt DNAd võetud, vaid seda võeti tema asjadelt.

Edasine kohtupidamise ajakava pannakse paika 13. septembril toimuval eelistungil.