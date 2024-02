Elo Viiding otsib alati inimlikku ühisosa

Kolmapäeval Haapsalus lugejatega kohtunud kirjanik, tõlkija ja toimetaja Elo Viiding on oma sõnul püüdnud alati Soome silda ehitada, kuigi vahepeal tundus, et eestlased kaotasid Soome vastu huvi.

Viiding on Haapsalu raamatukogus varemgi kohtumistel käinud, nii Soome kirjanikega kui ka muusik Tiit Petersoniga.

Muusikute ja kunstnikega Viidingule koostööd teha meeldib. Tema viimati ilmunud raamatu „Vastukaja“ tekstid on loodud kunstnik Santa Zukkeri maalidele. „Näitus kaante vahel. Tegemist on puhtalt kunstiteostele kirjutatud luulega ja lähtub kunstnikust,“ ütles Viiding.

Just päev enne Haapsalu kohtumist oli trükki läinud Viidingu 14. luulekogu „Ellujäämisrežiim“, mille kujundas Merle Moorlat.

