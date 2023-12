Juhtkiri: olge rahus!

Aasta lõpp paistab – nädala pärast tõmbamegi 2023. aastale joone alla. Aasta viimane nädal möödub juba nagunii hoopis teises meeleolus – jõulude ja uue aasta vahel on muud mõtted töömõtteid varjutamas, paljud ongi võtnud selleks nädalaks jõulupuhkuse ja koolilastel on vaheaeg.

Samal ajal on maailm meie ümber endiselt ärev. Ukrainas käib sõda ja mitmel pool on konfliktid, kus hukkuvad ilmsüüta inimesed. Nagu oleks sellest veel vähe, tulistas üks üliõpilane paar päeva tagasi Praha ülikoolis surnuks 14 juhuslikult ette jäänud inimest.

Kõikides sõdades ja konfliktides relvi ei kasutata. Poliitikud peavad sõnasõda nii Ameerikas, Euroopas kui ka meil siin kodukamaral. Kõikvõimalike kanalite uudistes on rohkem halba ja ärevaks tegevat kui head ja rahustavat.

