Jõuludilemma: mida teha tühja kapsapurgi ja üle jäänud verivorstiga? 

Peagi kätte jõudval pühadeperioodil tekib kodudes rohkem jäätmeid kui tavaliselt – kingipaberid ja -pakendid, toidupakendid, pudelid-purgid ning ka toidujäätmed. Eksperdid Eesti Pakendiringlusest ja Eesti Keskkonnateenustest on pannud kirja lihtsa juhise, mida järgida selleks, et jõuluajal oleks vähem jäätmestressi.

Kahjuks kipub jõuluaeg olema tihti ka toidu raiskamise aeg, sest toidujäätmeid jõuab prügikastidesse pärast pühi tavapärasest rohkem, nendib Eesti Keskkonnateenused juhatuse liige Bruno Tammaru. „Esimene reegel on muidugi see, et toitu ei tohiks raisku lasta ning seda mitte kokku osta rohkem kui ära jaksate süüa. Kui aga keegi ikka viimast verivorsti ei taha, siis ei tasu seda sokutada olmeprügisse, vaid biojäätmete konteinerisse. Biojäätmed leiavad tee Maardu biogaasitehasesse, kus valminud gaasiga sõidavad pealinna gaasibussid ning ülejääv digestaat kasutatakse väetisena Harjumaa põldudel,“ selgitas Tammaru.

Eesti Pakendiringluse juhatuse liikme Alder Harkmanni sõnul on pakenditega üks ja väga lihtne reegel: kõik pakendid tuleb eraldi koguda ja panna pakendite konteinerisse. „Kes nüüd kardab, et peab pühad veetma pakendeid puhtaks küürides, siis rahustan – piisab kergest loputusest, peaasi et pakend teisi pakendeid enam ei määriks. Suur osa pakenditest ei vaja aga isegi loputamist ning mis on lootusetult määrdunud, tasub parem visata olmejäätmetesse – näiteks mõni ühekordselt kasutatav küpsetusalus jõuluprae või -kana all. Kui pakend koosneb plastikust ja papist, nagu näiteks paljud „vaateaknaga“ mänguasjakarbid, võiks need teineteisest eraldada ja plasti visata pakendikonteinerisse ning papi paberikonteinerisse. Pandimärgita klaaspudelid ja -purgid sobivad mõistagi klaasikonteinerisse,“ soovitas Harkmann.

Soovitused, mida jõuluajal sagedasti tekkivate jäätmetega peale hakata:

Toidujäätmed – alati biojäätmete konteinerisse (kel pole kodus kanu või kompostimisvõimalust). 1. jaanuarist 2024 on Eestis keelatud biojäätmete panek segaolmejäätmete konteinerisse ning kohustuslik nende eraldi kogumine. EKT Ecobio tehases valmib kodumajapidamistest kokku kogutud biojäätmetest biogaas, millega sõidavad Tallinna bussid, ning digestaat, mida kasutatakse väetisena Harjumaa põldudel.

Veel (jõuluaegseid) näiteid, mis tihti küsimusi tekitavad: