Korraldatud jäätmevedu Haapsalu linnas

Kuula artiklit, 10 minutit ja 45 sekundit 0:00 / 10:45

1. veebruaril 2025 algab uus korraldatud jäätmeveo periood Haapsalu linnas. Jäätmevedaja on Haapsalu linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel Eesti Keskkonnateenused AS.

Korraldatud jäätmeveoga on jäätmevaldajal võimalik jäätmevedajale üle anda erinevaid jäätmeliike tekkekohal ehk kodus, ettevõttes ja asutuses. Edastame vajaliku info uueks veoperioodiks.

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA HÕLMATUD JÄÄTMELIIGID

• Segaolmejäätmed;

• paberi- ja kartongijäätmed ehk vanapaber;

• biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;

• aia- ja haljastujäätmed (kogumisringidena);

• segapakendid;

• klaaspakendid;

• suurjäätmed (kogumisringidena);

• ohtlikud jäätmed (kogumisringidena);

• tekstiilijäätmed (kogumisringidena).

ÜLDINFO

• Lepingu üldtingimused ja hinnakiri on leitavad Eesti Keskkonnateenused ASi kodulehel www.keskkonnateenused.ee.

• Telefoninumbrile +372 645 4770 ja e-posti aadressile haapsalu@keskkonnateenused.ee saab helistada alates kuupäevast, kui Eesti Keskkonnateenused AS saadab klientidele lepingud ja avalikustab hinnakirja oma kodulehel.

• Eesti Keskkonnateenused AS saadab jäätmevaldajatele lepingud välja hiljemalt 31.12.2024.

• Teenuse osutamise aeg: E–R 7–23 ja L–P (riiklikel pühadel) 10–22.

• Väravate, aedade, prügimajade jne võtmete üleandmine Ragn-Sellsi poolt toimub pärast viimast tühjendusringi, s.o. 31.01.2025. Jaanuaris täpsustatakse, kuidas kliendid oma võtmed kätte saavad.

• NB! Jäätmevaldajad, kellel on vaja anda võtmed uuele jäätmevedajale Eesti Keskkonnateenused ASile, saavad need pärast Ragn-Sells ASilt kättesaamist tuua Haapsalu linnavalitsusse. Registreerimislehele tuleb kirja panna lepingu number, aadress, kelle nimel on leping ja mitu võtit üle antakse. Võtmed antakse edasi uuele jäätmevaldajale. Eesti Keskkonnateenused AS saadab info, mis ajavahemikul toimub võtmete üleandmine.

• Korraldatud jäätmeveo raames avatakse veebruaris uuesti ka Lihula mnt viadukti juures olev Keskkonnajaam. Operaator on Eesti Keskkonnateenused AS. Keskkonnajaama lahtiolekuajad ja muud tingimused avalikustatakse vahetult enne jaama avamist.

• Haapsalu linna korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine juhindub Haapsalu linna jäätmehoolduseeskirjast. Eeskirjaga on võimalik tutvuda Riigi Teataja elektroonses väljaandes https://www.riigiteataja.ee/akt/405102024026.

LEPINGUD

• Jäätmevedaja saadab enne uue korraldatud jäätmeveo hankeperioodi rakendumist jäätmevaldajatele välja täpsustatud lepingud. Alles pärast lepingu saamist võivad kliendid vajadusel täpsustuste/küsimuste puhul Eesti Keskkonnateenused ASi poole pöörduda.

• Lepingu allkirjastamine on kohustuslik juhul, kui jäätmevaldaja soovib kasutada lisateenuseid: konteineri rent, lisajäätmete vedu, avamisteenuse kasutamine, käsitranspordi kasutamine, graafikuvälise lisaveo tellimine telefoni teel, kogumisringide tellimine jne.

• Kui jäätmevaldaja on nõus lepingus toodud miinimumnõuetega, ei pea lepingut allkirjastama ning vedu toimub sel alusel, mis lepingus kirjas.

• Miinimumnõuded jäätmeveole on toodud jäätmevaldajate kaupa miinimumnõuete tabelites. Seega palume lepingutega tutvuda ning anda vedajale teada vajalikest tingimuste muudatustest, mis teile kõige paremini sobivad.

TÜHISÕIT

• Tühisõidutasu rakendatakse juhul, kui vedu jääb ära valdajast tulenenud takistuste tõttu (ei ole mahutit/kotti välja pannud, valdaja masin takistab vedajal pääseda mahutini jms). Ilmaoludest tulenevate kehvade teeolude tõttu ära jäänud vedude puhul tühisõidutasu ei esitata.

• Jäätmevedaja kontrollib visuaalselt, kas kogumismahutis olevad jäätmed vastavad jäätmehoolduseeskirjale. Kui vedaja tuvastab valed jäätmed mahutis, on vedajal õigus rakendada tühisõidutasu. Tasu tühisõidu eest on jäätmevaldaja lepingujärgse suurusega segaolmejäätmete mahuti tühjendamise graafikujärgne teenustasu. Kogumiskoti osas on tasu suuruseks 140-liitrise segaolmejäätmete mahuti graafikujärgne tühjendamise teenustasu.

• Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalselt. Ületäitunuks loetakse mahuti, mille kaas on avatud rohkem kui 15 cm.

• Kui kogumismahuti tühjendamisel selgub, et jäätmed on mahutisse kinni jäänud (jäätunud, muul põhjusel mahutis tugevalt kinni) ja mahuti täies ulatuses tühjendamine ei ole võimalik, rakendatakse graafikujärgse tühjendamise hinda.

• Juhul, kui liigiti kogutavate jäätmete kogumismahuti on mahuti tühjendamise päeval tühi, siis on jäätmevedajal õigus rakendada graafikujärgset tühjendamise tasu.

KOGUMISMAHUTI RENTIMINE VÕI OSTMINE JA ÜLDNÕUDED

• Jäätmete kogumiseks võib edasi kasutada enda olemasolevaid nõuetele vastavaid mahuteid. Jäätmevedajalt mahuti rentimine või ostmine ei ole kohustuslik. Samuti võib nõuetele vastava mahuti osta ka ise poest, veendudes selle sobivuses jäätmeveo teostamiseks.

• Soovitatav on võtta kasutusele pigem suurema mahutavusega mahuti, et vältida mahuti ületäitumist.

• Ostetud või renditud mahuti paigaldamine, äratoomine või teist tüüpi mahuti vastu vahetamine on tasuta, kui:

1. jäätmevaldaja liitub esmakordselt korraldatud jäätmeveoga;

2. jäätmevaldaja võtab kasutusele täiendava jäätmeliigi kogumisega liitumisel uue kogumismahuti;

3. jäätmevaldaja soovib olemasoleva kogumismahuti vahetada sobivama suurusega, jäätmevaldajalt renditava või ostetava mahuti vastu.

Tasuta vahetust saab kasutada kuni 2 korda teenuse osutamise perioodil.

Jäätmeveolepingute esmasel sõlmimisel toimub mahutipargi tasuta laialivedu esimese kolme kuu jooksul alates korraldatud jäätmeveo jõustumisest piirkonnas, s.o kuni 30.04.2025.

Mahutid toimetatakse klientidele kohale 3 nädala jooksul pärast tellimuse esitamist ja tingimuste kokkuleppimist.

• Jäätmevaldaja peab tagama mahuti kättesaadavuse jäätmevedajale veopäeval.

• Kogumismahuti peab veopäeval asuma jäätmevedajale nähtaval kohal ja märgistatud kasutatava mahuti jäätmeliigi nimetusega ning kinnistu nimega. Mahutile võib kirjutada nii markeriga või vastava kleebisega. Kui jäätmed antakse üle kogumiskotiga, siis kotile on samuti vaja peale kirjutada jäätmeliik ja kinnistu nimi.

• Kogumismahutid võib paigutada jäätmemajadesse, katusealusesse või aedikutesse, millele jäätmevaldaja peab jäätmeveo päeval tagama jäätmevedajale ligipääsu.

ÜHISMAHUTI KASUTAMINE

• Ühismahutit on lubatud kasutada kõigi jäätmeliikide kogumiseks ja üleandmiseks, vastav taotlus tuleb esitada linnavalitsusele, kui jäätmevaldajad on omavahel sõlminud vastava ühismahuti kasutamise kokkuleppe: https://www.haapsalu.ee/kokkulepe-uhise-jaatmemahuti-kasutamiseks.

• Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks samuti samas veopiirkonnas mitut kinnistut omavatel jäätmevaldajatel.

• Kui korteriühistud kasutavad ühist prügimaja, siis on vaja uut jäätmevedajat sellest teavitada. Arve jagamine KÜ vahel on tasuline teenus, igale väljastavale arvele lisandub arve jagamisteenus 1€+km (1.22€).

JÄÄTMEVEOST VABASTUS, VEOKORRA TÜHISTAMINE

• Jäätmevaldajal on õigus erandkorras taotleda üheks kuni viieks aastaks vabastust või ajutist peatamist korraldatud jäätmeveost, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Selleks tuleb esitada Haapsalu linnavalitsusele vastav taotlus https://www.haapsalu.ee/korraldatud-jaatmeveost-ajutise-vabastuse-taotlus.

• Jäätmevaldajal on õigus ja võimalus kuni kaks korda aastas rakendada graafikujärgse veo tühistamist mis tahes põhjusel, teavitades sellest vedajat ette vähemalt üks tööpäev. Ühtegi tasu see kaasa ei too.

LISATEENUSED

• Kõik lisateenused ja nende hinnad on nähtavad jäätmevedaja kodulehel ning valdajatele vedaja poolt saadetava lepingu lisana.

• Kogumiskoti või kuni 240-liitrise ratastel kogumismahuti käsitransport veokini on kuni 15 m tasuta ja 241–1100-liitrise ratastel kogumismahuti käsitransport veokini on kuni 5 meetrit tasuta.

• Tagurdamistasu on kuni 150 meetrit tasuta.

• Lukustatud kogumismahuti, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine on tasuline teenus ühe kalendrikuu kohta.

• Võimalik tellida tasu eest kogumismahutisse vooderduskott koos paigaldusega.

• Tasulise teenusena saab jäätmeveo perioodil tellida kogumismahuti pesu.

• Klient saab telefoni teel muuta järgmiseid lepingu tingimusi: vedude tellimine, põhjendatud juhul veo ära jätmine, veograafiku muutmine, kontaktandmete (postiaadress, e-post, telefon, lepingu kontaktisik) muutmine.

• KOGUMISRINGID – veoringide kuupäevad avaldatakse jäätmevedaja kodulehel piirkonna hinnakirja järgi. Kõik tellimused edastatakse vastavalt vedajale läbi kodulehe tellimusvormi, iseteenindusest või e-kirja/telefoni teel.

Haapsalu linnavalituse kontaktisik on linnakeskkonna spetsialist Briti Klimberg (tel 5389 3591, e-post Briti.Klimberg@haapsalulv.ee), kes nõustab neis küsimustes alates 2.01.2025.

• Ridaelamute puhul soovitame rakendada/ jätkata ühismahuti kasutamist. Alates 8 boksiga ridaelamu puhul on paberi ja kartongijäätmete üleandmine kohustuslik ühiselt (nii nagu kortermaja miinimumnõuetes kirjas). Ridaelamu, mis tegutseb ühistuna, peab rakendama kortermaja miinimumnõudeid). Ridaelamuboksid võivad kompostimist rakendada juhul, kui boksil on võimalik kompost oma kinnistul ära kasutada.