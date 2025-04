Levira avas Uuemõisas uue 126 meetri kõrguse tele- ja raadiomasti

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 12

IMG_4542 Levira uue tele- ja raadiomasti avamine. Foto: Juhan Hepner IMG_6760 Levira uue tele- ja raadiomasti avamine. Foto: Juhan Hepner IMG_4571 Levira uue tele- ja raadiomasti avamine. Foto: Juhan Hepner

Aktsiaselts Levira avas neljapäeval Haapsalu kõrval Uuemõisas uue masti, mis hakkab lähitulevikus edastama piirkonnas tele- ja raadiokanaleid. Uus, 126 meetri kõrgune mast ehitati vana, 1983. aastal rajatud masti kõrvale.

Levira juhatuse esimehe Tiit Tammiste sõnul plaanitakse seadmed uue masti külge monteerida sügiseks. Seejärel vana mast demonteeritakse.

Tammiste ütles, et senise masti asendamiseks on mitu põhjust. "See eelmine mast on lihtsalt natuke vanaks jäänud ja me ei saa