Levira päikeseelektrijaam Uuemõisa sidemasti juures alustas tööd

AS Levira rajas Uuemõisa teleteenuste masti juurde 30 kW võimsusega päikeseelektrijaama, mis on alustanud elektritootmist. Ettevõte kavatseb edaspidi rajada päikeseelektrijaamad kõigi 22 masti juurde.

„Päikeseelektrijaam vähendab Uuemõisa masti elektrikulu kolmandiku võrra ning dotatsioonita rajatud ühe jaama tasuvusaeg on 7-8 aastat. Uuemõisas käivitunud jaam on pilootprojekt ning järgmisena on Leviral kavas rajada päikeseelektrijaamad Rakvere ja Viljandi masti juurde, tuleval aastal ka Koerusse või Valgjärvele, kus asuvad suuremad mastid,“ ütles AS Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste pressiteate vahendusel.

Tammiste tõstis esile ka keskkonnaaspekti, kuna tänu päikeseenergia kasutamisele jääb Uuemõisa masti puhul õhku paiskamata ligi 30 tonni CO2 aastas ning säästetakse 43,5 tonni põlevkivi.

Levira aastane elektritarbimine on 11 500 MWh, millega kuulutakse tööstusettevõtete järel Eesti suurimate elektritarbijate hulka.

Kõik Levira mastid on varustatud UPS-varutoitega ja kõik olulisemad mastid diiselgeneraatoriga, mille abil saab elektrikatkestuse puhul töös hoida 90 protsenti Eesti TV- ja raadiolevist. „Päikeseenergia abil saab veelgi tõsta mastide tegevuskindlust. Eriti oluline on see hädaolukordades nagu näiteks loodusõnnetused, kus FM-laineala raadio võib olla ainus kanal, mille kaudu saab elanikkonnale operatiivteateid edastada. Levira on loonud tingimused, et mastid töötaksid katkestuseta igas olukorras,“ märkis Tammiste.

Taastuvenergia OÜ paigaldatud uue päikeseelektrijaama aastane elektritoodang jääb 29 MWh juurde. Saadud elektrit kasutatakse masti tööshoidmiseks ning elektrit saab müüa masti teenuseid kasutavatele klientidele.

Levira sidemastid on Eesti kõrgeimad (kuni 349 m) ning parimate elektriühendustega. Kokku on Leviral 22 masti, mis katavad terve Eesti. Maste kasutavad kõik Eesti telekommunikatsiooniettevõtted, Eestis edastatavad telekanalid, enamus Eesti raadiokanaleid, turvafirmad, erinevad riigi- ja teadusasutused.