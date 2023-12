Mihkel nestor: mida oodata 2024. aastal majanduses?

Lõppev aasta ei ole Eesti majanduse jaoks olnud edukas ja see on muutnud tumedaks ka ootused tuleviku osas. Ent nagu öeldakse, öö on pimedaim enne koitu ja 2024. aastal hakkab taastuma nii majanduskasv kui inimeste usk helgemasse tulevikku.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!