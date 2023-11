Gertu Lorents sai auhinnagalal parima küünetehniku tiitli

Tradehouse’i korraldataval IluPeegli auhinngalal sai parima küünetehniku tiitli Haapsalus ilusalongi Ilutsoon pidav Gertu Lorents.

„Ma väga ootasin seda, aga tundus uskumatuna,” ütles Lorents. „See on karjääri tipphetk.”

Teist aastat tunnustab Tradehouse Eesti parimaid ilutegijaid 12 erinevas kategoorias. Lisaks küünetehniku kategooriale oli 15 aastat ametit pidanud Lorents nomineeritud ka maniküüri kategoorias. Lorents selgitas, et küünetehnikul hinnatakse rohkem tehnilist poolt: kuidas ehitatada küünt üles ja kuidas seda kaunistatakse, maniküüri puhul hinnatakse hooldust, näiteks küünenahkade eemaldamist.

Tiitel Lorentsi sõnul talle kliente juurde tuua ei saa, sest kõik ajad on tal niigi täis. Küll aga annab tiitel talle juurde motivatsiooni. „Ilutegijatel on tunnustust vaja, see annab motivatsiooni,” ütles Lorents. Tema sõnul on oluline, et tema kliendid on võtnud vaevaks teda auhinnale esitada ja teda on märgatud. „Ka väikelinnast võib saada parimaks,” ütles Lorents.

Lisaks Lorentsile oli auhinnagalal nomineeritud Palivere ripsmetehnik Sandra Nurme ja samuti Ilutsoonis töötav naistejuuksur Getter-Heleen Aron.

Tradehouse kuulutas parimad ilutegijad välja teist aastat.