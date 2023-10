Katarine Rosalie: epistel Kalle kütusekaardist ja Põhja Konna jootmisest

Mu armas rahvas! Sel nädalal alustas peavoolumeedia ja valitsus üht kõige hullemat inimjahti, mida nad iial pidanud on. Võib-olla on mõnigi teie seast lasknud end ära lollitada, sellega kaasa läinud ­– ja sellepärast ma keelan teid Valguse sõnadega ning ütlen: ärge tehke! Ärge loopige kividega süütut meest! Sest Kalle Grünthal on aus mees, üks meie seast, üks Valgussõdalaste ridadest, ja ma tean kindlasti, et ta pole röövinud riigi tagant sentigi, rääkimata mingist kütusest.

