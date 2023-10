Kodused ravivõtted viirushaiguste leevendamiseks

Sügis on käes ja järjest rohkem tabavad meid erinevad viirusnakkused, mis põhjustavad nohu, köha või kurguvalu. Rahvasuus nimetatakse neid külmetushaigusteks, kuid neid ei põhjusta külmetamine, vaid mitmesugused viirused. Niinimetatud külmetushaigus on iseparanev haigus, mille leevendamiseks piisab kodustest ravivõtetest. Räägime lähemalt, kuidas saaksid ise kodus nohu, kurguvalu, köha, aga ka silmapõletikku leevendada.

Ülemiste hingamisteede viirusnakkus on iseparanev haigus. Mõnikord taanduvad kõik haigusnähud päeva või paari jooksul, enamasti võtab täielik paranemine veidi kauem aega. Haiguse sümptomeid on võimalik leevendada, kuid haiguse kestust ravimite ja ravivõtete abil lühendada ei saa. Erandid on gripp ja COVID-19, mil arst saab kindlate näidustuste korral riskirühma inimestele välja kirjutada vastavat ravimit.

Pane tähele! Antibiootikumid viirusnakkusi ei ravi ning nendest viirusnakkuste ravis ja tüsistuste ärahoidmisel kasu ei ole!

Külmetushaiguse sümptomid ei teki kohe, kui viirusega nakatud. Haigus kujuneb tavaliselt paari päeva möödumisel nakatumisest. Küll aga muutub haigestunud inimene teistele nakkusohtlikuks juba haiguse peiteperioodil. Seega võib nakkusallikaks olla väliselt (veel) terve inimene.

Viirustesse nakatumise riski saab vähendada, kui vältida lähikontakti haigetega, pesta mitu korda päevas hoolikalt käsi, viibida palju värskes õhus ja tuulutada ruume. Enamiku hingamisteede viirusnakkuste vastu ei ole võimalik end vaktsineerida, välja arvatud gripp ja COVID-19.

Mida teha nohu leevendamiseks?

Nohu ehk nina limaskesta põletik on paljudele, eriti lastele, külmemal perioodil tavaline kaaslane. Viiruslik nohu on iseparanev haigus, mis möödub tavaliselt nädala jooksul.

Puhasta nina soolalahusega. Apteekides on müügil keedu- või meresoola sisaldavad lahused ja ninaspreid. Limaskesta turse alandamiseks võid kasutada ka apteegis müüdavaid ravimeid (näiteks turset alandavad spreid või tabletid). Need leevendavad küll ninahingamise takistust, kuid ei ravi nohu. Ravimeid tuleb kasutada võimalikult lühikest aega, kindlasti mitte üle seitsme päeva järjest. Nuuskamiseks kasuta ühekordseid taskurätte. Tuuluta ruume ja hoia toa õhk tavapärasest veidi niiskemana. Pane kuiva õhuga tuppa õhuniisutid või laota radiaatorile märjad rätid. Selleks et saaksid öösel paremini hingata, kergita peaalust veidi kõrgemale. Kui nohu ajal pole palavikku, võid julgelt õue minna, sest jahe õhk alandab nina limaskesta turset.

Mida teha kurguvalu leevendamiseks?

Enamasti on kurguvalu põhjus viirusnakkus. Sagedasemad kurgupõletikku

põhjustavad viirused on rinoviirused ning gripi- ja adenoviirused. Koos viirusliku kurgupõletikuga esinevad tavaliselt ka teised viirusnakkuse sümptomid, nagu nohu, köha, palavik, halb enesetunne. Viiruslik kurgupõletik kestab neli-viis päeva ja möödub ilma spetsiifilise ravita.

Kurguvalu korral võid võtta kas paratsetamooli või ibuprofeeni. Oluline on väikestes kogustes ja sageli juua, see niisutab kurgu limaskesti. Sobivad nii soojad kui ka jahedad joogid (vesi, sidruni ja meega tee, kanapuljong). Kurku pihustatavad preparaadid ja imemistabletid ei kiirenda haigusest paranemist, vaid leevendavad sümptomeid lühiajaliselt. Kindlasti ei tohi neid ravivahendeid kasutada alla seitsmeaastastel lastel.

Mida teha köha leevendamiseks?

Kõige sagedamini on köha põhjus ülemiste hingamisteede viirusnakkus, mis aja möödudes ise paraneb. Antibiootikumidest viirusköha puhul kasu ei ole.

Puhasta nina ja hoia nina kaudu hingamine võimalikult vabana. Köhaärritust võib põhjustada nohusest ninast neelu valgunud sekreet või suu kaudu hingamisest kuivaks muutunud kurk. Tarbi vedelikku. Soe (mitte kuum) jook leevendab kurguärritust ja muudab lima väljaköhimise kergemaks. Võid teha ravimitaimedest teed. Kergita voodis lamades peaalust veidi kõrgemale. Nii väheneb nohuse sekreedi valgumine neelu. Köhaärritust aitab leevendada mesi või köhasiirup. Köha leevendamiseks võid inhalaatori abil tehtavat veeauru sisse hingata. Määri rindkerele hanerasva või tee sooja jalavanni. Köha vastu mõeldud ravimeid tuleks kasutada ainult arsti soovitusel.

Kuidas leevendada silmapõletikku?

Silma limaskestapõletiku korral muutub silmavalge ja alalau sisekülg punetavaks ning võib esineda silmakipitust. Silmapõletiku kõige sagedasem põhjus on viirusnakkus – sel juhul esineb ka nohu ja köha ning silmast tuleb vesist eritist. Viiruslik silmapõletik möödub seitsme kuni kümne päevaga.