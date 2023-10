Transpordiamet hoiatab: teeolud muutuvad talviseks

Täna öösel on oodata teedel libedust, sajab lörtsi ja lund, mis jätkub kuni reedeni.

Keskkonnaagentuuri teatel sajab neljapäeval mitmel pool Eestis lörtsi ja vihma, sekka tuleb ka lund ning tihedam on sadu Põhja-Eestis.

„Tuletame kõigile liiklejatele meelde, et teed võivad olla libedad. Meie hooldepartnerid on valmis tegema teedele libedustõrjet, ent tuleb arvestada, et see võtab aega,“ lausus Transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul. „Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, eriti neil, kes pole jõudnud vahetada suverehve talverehvide vastu.“

Riigiteede hooldust teevad ettevõtjad 16 hooldelepingu alusel. Hooldetööde eesmärgiks on tagada riigiteede nõutud seisunditasemed. Lepingute täitmise üle teevad järelevalvet Transpordiameti spetsialistid, kes kontrollivad saavutatud teeseisundit. Järelevalve tegemisel on abiks 78 teeilmajaama ja 98 -kaamerat ning hooldetehnikal paiknevad GPS-seiresüsteemid.

Soovitame enne sõidu alustamist vaadata teeolusid portaalist tarktee.ee. Sõidukijuhil tuleb olla ettevaatlik ja valida teeoludele vastav sõidustiil.

Kindlasti tuleb sõidukijuhtidel üle vaadata oma auto ja selle varustus. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Kontrollida, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras.

Naastrehvide kasutamine on lubatud alates 15. oktoobrist, talverehvid peavad kõikidel sõiduautodel all olema hiljemalt 1. detsembriks.