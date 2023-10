Pühapäev tuleb väga tuuline

Tormine edelatuul küündib pühapäeval sisemaal puhanguti 20, rannikul 25 meetrini sekundis/s, õhtupoolikul tõmbub tuul aga pisitasa tagasi.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati võib olla äikest. Puhub edelatuul 8–13, puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul 14–20, puhanguti kuni 25 m/s. Sooja on 6–10 kraadi.

Pühapäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, kohati võib sekka tulla lörtsi, on võimalik äike. Puhub edelatuul 8–13, puhanguti 18, rannikul kuni 23 m/s. Keskpäeva paiku pöördub tuul lääne poolt alates läände ja loodesse ning nõrgeneb vähehaaval. Sooja on 6–10 kraadi.