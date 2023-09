Krossisõitja Gregor Allikas läheneb esimesele suurele võidule

Fotod: Marko Allikas, Alari Jüriöö, Aivar Rääts, Motostart Photography

Läänemaa ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane, Linnamäel elav Gregor Allikas on enne kaht viimast etappi motokrossi MX-liigas oma võistlusklassis liider.

„Kuu lõpuks on asi selge,” ütles MX C klassis number 65 all võistlev Allikas Lääne Elule. Järgmine, MX-liiga üheksas etapp, sõidetakse 23. septembril Maardus ja viimane, kümnes etapp on nädal hiljem, 30. septembril Saku tankodroomil.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!