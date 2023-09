Lääne-Nigula vallasekretär on nüüd Kristi Sadulsepp. „Selle kuu algusest on on ta [vallasektretäri ametis] tagasi,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa.

Vallasekretäri ametikoht vabanes juunis, kui Airi Läänemets selle ameti maha pani.

