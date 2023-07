Lääneranna vallavalitsus rikkus riigihankeseadust

Lääneranna vallavalitsus sai rahandusministeeriumilt noomida, sest oli Lihula gümnaasiumi juurdeehituse ideekonkursi riigihankel seadust rikkunud.

Rahandusministeerium tõi Lääneranna vallavanemale Ingvar Saarele nädala algul saadetud märgukirjas välja, et vallavalitsus ei täitnud kooli ideekonkursi hanke korraldamisel riigihangete seaduse nõudeid. Vallavalitsusele heidetakse ette, et riigihangete registris ei olnud märgitud, et hanke eeldatav maksumus ületab rahvusvahelise hanke piirmäära – 215 000 eurot.

