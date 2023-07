Läänemaa tippjalgpalluritel on juuli algus möödunud hästi

Eesti jalgpalli meistrivõistlustel on mängitud esimesed juulikuu kohtumised. See tähendab seda, et alanud on liigade hooaja teise poole kohtumised. Läänemaa tippjalgpallurid, kes mängivad kõrgsetlskonnas on olnud kenasti pildis.

Eesti naiste jalgpalli kõrgliigas on kahel Läänemaa naisjalgpalluril läinud hästi. Ründaja Anett Vilipuu, kes esindab Eesti meistrivõistlustel Jalgpalliklubi Tallinna Kalevit on juulis seni pidanud ühe kohtumise.

Koduväljakul saavutati kindel 4:1 võit Tabasalu jalgpalliklubi üle. Vilipuu on Kalevi kindel põhikoosseisu mängija ja üks võistkonna tugitaladest. Selles kohtumises sai aga Ridalast pärit jalgpallur punase kaardi ja peab järgmise kõrgliigakohtumise vahele jätma. Hetkel hoiab tema koduklubi kõrgseltskonnas kolmandat kohta. Kokku on Vilipuu arvel kuue Meistriliiga hooajaga 58 kohtumist.

Vatla jalgpallur Trinity Õismets teeb naiste kõrgemas seltskonnas kaasa kolmandat hooaega. Sellest aastast esindab ta Viimsi jalgpalliklubi värve. Juuli seni ainsas kohtumises võideti võõrsil Põlva FC Lootos tulemusega 2:0. Ka Õismets on selle hooaja kõikides kohtumistes alustanud mänge algkoosseisus. Martin Reimi juhendatav noor võistkond paikneb liigatabelis kuuendal real.

Õismets on seni naiste kõrgliigas mänginud 49 kohtumist. Oma juubelimängu kõrgliigas peab noor kaitsemängija reedel 21.juulil, kui kodus võetakse vastu tema endine koduklubi Pärnu JK Vaprus/Viljandi JK Tulevik Ühendvõistkond.

Haapsallane Jako Kariste on uus Läänemaa meesjalgpallur Eesti kõrgseltskonnas. Premium Liigas mängis ta juuli alguses kaks täismängu. Mõlemad kodumängud olid Kariste koduklubile Harju JK Laagrile edukad. Kõigepealt suudeti tabelis mitu kohta kõrgemal oleva FC Kuressaarega teha 1:1 viik. Seejärel alistati kindlalt, tulemusega 3:0, Tratu JK Tammeka. Oma debüüthooaega kõrgliigas tegev JK Laagri hoiab hetkel tabelis kümnendat positsiooni. Kariste on oma esimesel Premium Liiga hooajal hetkel kaasa teinud 13 kohtumises.

Kaks JK Vapruses mängivat läänlast. Kirblast pärit Reno Mark ja Tuudilt pärit Virgo Vallik, hetkel ei mängi. Mark siirdus kolmeks suvekuuks Ameerikasse ja Vallik ravib eelmise aasta lõpus saadud põlvetraumat. Väga hea hooaja esimese poole teinud Mark naaseb platsile septembris, Vallik saab selle aasta esimesed kohtumises ilmselt oktoobris.