Söögitegemiskirest kasvas välja elustiiliäri

Aprillist saadik pakub Jane-Ly Mustkivi pakub Linnamäel nädalavahetustel auto järelhaagisesse sisse seatud köögis tehtud pitsat ja kebabi.

38aastane Jane-Ly Mustkivi tegi eelmisel aastal oma elus suure pöörde – asus Haapsalu kutsehariduskeskuses kokandust õppima ning avas sel kevadel oma söögikoha Jane Quut.

„Süüa meeldib teha ja et Linnamäel pole nädalavahetusel ühtegi söögikohta, kus sooja ampsu saaks, siis mõtlesime, et proovime,“ ütles Mustkivi. Köök on sisse seatud auto järelhaagisesse, mida perenaine kuudiks kutsub. Sellest ka brändinimi nimi Jane Quut.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!