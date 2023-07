VIDEO: kuidas keha ja meel suviseks vormiks ette valmistada?

Suveks hea vormi saavutamine on alati ahvatlev eesmärk. Treener Ott Kiivika soovitusel tuleks aga hoolitseda oma keha ja meele eest ka seetõttu, et tõsta energiataset ning maandada stressi. Seega jagab ta paar nippi, millest alustada.

Ott Kiivika kogemusi ja teadmisi suvevormi ning tervisliku eluviisi saavutamiseks jahivad tuhanded spordientusiastid, kes on seadnud sihiks ambitsioonikad eesmärgid. Ometigi on Kiivika sõnul suvevormiga seotud numbrite taga ka muud olulised eesmärgid.

„Tegelikult on oluline hoolitseda oma keha ja meele eest ka seepärast, et tõsta oma energiataset – et jõuaksime tegeleda endale meeldivate tegevustega. Ja teisalt ka seetõttu, et maandada stressi ning hoida lisaks füüsilisele vormile end ka vaimselt vormis,” toob ta esile.

Millest suvevormi ja tervisliku eluviisi poole püüeldes alustada?

Kiivika sõnul tasub end esmalt valmis seada – ja seda mitte ainult spordivarustuse või trenniriiete mõttes, vaid hoopis oma peas ja mõtetes. “Punkt üks on leppida endaga kokku, et hakkad pihta ning võtad ette muutused tervislikuma elustiili suunas. Selleks tuleks leppida endaga esmalt kokku aeg, mida ja millal pühendad tervisega seotud muutustele – näiteks liikumisharjumus kolm korda nädalas. Teiseks tuleks valida varakult välja koht, kus trenni tegema hakkad – siis ei kulu selleks trennipäeval ülemäära palju aega,” selgitab Kiivikas. “Need on väikesed, kuid olulised asjad, mis annavad olulise tõuke alustamiseks.”

Mida uute harjumustega pihtahakkamisel silmas pidada?

Iga uue harjumuse puhul või ka siis, kui tegevusest on tükk aega möödas, tasub treener Ott Kiivika sõnul esmalt pigem tasa ja targu pihta hakata. “Esmakordselt või uuesti trenni tegema hakates pea meeles, et valiksid sobiva koormuse ega pingutaks üle – muidu võib suure hurraaga pihtahakkamine üsna kiirelt näiteks vigastuse või ülekoormuse ja motivatsioonilanguse tõttu lõppeda,” paneb ta südamele.

Samuti soovitab ta treeningkava valikul arvestada oma varasemat treenitust ning praegust tervislikku seisundit, mitte kopeerida profisportalste treeningharjumusi või iseenda varasemat kava sellest ajast, kui tervis oli paremas seisundis. Ühtlasi ei tohiks Kiivika sõnul unustada soojendust teha – ka see ennetab võimalikke traumasid ning tagab spordiisu säilimise.

Nutikad vahendid tervisliku elustiili motiveerimiseks

Tehnoloogiaeksperdi ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina soovitab treeningmotivatsiooni tõstmiseks ja oma sporditulemuste jälgimiseks kasutada nutikaid abivahendeid nagu nutikell. “Näiteks saab treeningute ajal jälgida, kuidas treening edeneb ja salvestada oma tulemused progressi jälgimiseks. Samuti saab uusimate mudeliega vaid 1 minutiga ülevaate 7 peamisest tervisemõõdikust: EKG, pulsisagedus, hingamisteede seisukord, vere hapnikusisaldus, naha temperatuur, stressitase ja arteriaalse jäikuse seisukord. Nii näeb kohe ära, kuidas trenn ja elustiili muutus kehale mõjuvad,” toob ta näite Watch 4 Pro nutikella mudeli põhjal.

Oma andmete ja progressi nägemiseks tuleb nutikell Mishina sõnul üldjuhul ühekordselt seadistada ja sisestada selleks oma pikkus, sugu, kaal ning vanus. “Tulemuste ja nende muutuste nägemine võib anda tugeva motivatsiooni uue elustiiliga jätkamiseks. Lisaks on tänapäeva kellad nii nutikad, et annavad ka ise palju nõu – kuidas targemini treenida ning kui palju puhata,” lisab ta ning soovitab koos nutikate abivahenditega tervislikku eluviisi nautida.