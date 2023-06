Haapsalus põles elupuuhekk

27. juunil kell 11.20 sõitsid päästjad Haapsalu linna Lepa tänavale kustutama põlevat hekki. Päästjate saabudes põles neljameetrine elupuuhekk, mille kustutamiseks kulus 600 liitrit vett. Ilmselt süttis hekk ketaslõikuri sädemest, kui metallist aiaposte lõigati.

Samal päeval kell 11.02 kutsuti päästjad Lääneranna valda Virtsu alevikku Raudtee tänavale, kus süttinud oli kulu. Päästjate saabudes põles elektriliinide all umbes 100 ruutmeetri suurusel alal kuivanud hein. Päästjad kustutasid põlengu. Samal ajal tuli teade, et sadama lähedal on samuti süttinud kulu, mille päästjad kustutasid ATV abil. Kella 12.27 olid mõlemad põlengud likvideeritud.