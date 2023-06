Virtsus lustis lastekaitsepäeva jalgpalliturniiril 170 inimest

Fotod: Anett Kumm

Lõuna-Läänema jalgpalliklubi korraldas juba 16 aastat järjest lastekaitsepäeva jalgpalliturniiri.

Tegemist on suure perepäevaga, kus jalgpallipeost saavad osa nii suured kui ka väikesed. Üritus toimub külakorda ja nii on lapsed palli veerema pannud paljudes Lõuna-Läänemaa külades ja asulates.

Selle aasta üritus tõi kogu Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi spordipere kokku Virtsu kooli staadionile. Märgiline on asja juures see, et just selle kooli platsil puhuti 1994. aastal sisse meie piirkonna noorte jalgpallielu. Nii kaua on süsteemselt noorte jalgpalli Lõuna-Läänemaal arendatud. Selle ajaga on treeningutel osalenud kindlasti üle tuhande lapse ja erinevatel võistlustel klubi ja kodukoole esindanud sajad poisid ja tüdrukud. Nüüd oli jalgpall jälle kodus ja peeti vägev jalgpallipidu, kus platsil ja platsi kõrval osales toredal päeval 170 jalgpallihuvilist, last, lapsevanemat, sõpru, tuttavaid.

Alati on sel päeval lapsed mänginud oma koduküla esindades. Nii soovime läbi jalgpalli ja läbi laste kasvatada armastust oma kodu, koduküla ja kogukonna vastu. Sellel aastal olid platsil näiteks Lõpe/Oidrema, Kõmsi/Massu, Virtsu ja Lihula võistkonnad. Turniirid peeti kahes erinevas vanuseastmes. Mängisid 1.-3. ja 4.-6. klasside tiimid. Lisaks meie lastele olid toredal päeval külakosti tulnud pakkuma Tallinna FC Leona tüdrukute võistkond. Nemad osalesid nooremas vanuseastmes.

Lisaks toimus ajalooline mäng, kus kohtusid Lõuna-Läänemaa JK ja FC Leona esindused. Kohtumine lõppes viigiliselt 1:1. Turniirimängud olid kõik huvitavad, kõik võistkonnad lõid väravaid, kõikidele lastele jagus rõõmu ja lusti. Sel päeval ei pöörata tähelepanu võidule ega kaotusele, kõik lapsed on võrdselt tublid. Nii premeeriti kõiki 70 last medali, JK Vapruse pulgakommi ja jäätisega. Noortele palluritele oli veel päeva jooksul tasuta lõunasöök. Lisaks toimus autasustamisel suur loosimine, kus kõigile jagus väärt auhindu, mille olid välja pannud jalgpalli liit, Lääne Elu, Pärnu JK Vaprus.

Lustlikuks ja põnevaks läks siis, kui rahva ette risvistusid Virtsu kooli jalgpallilegendid. Mehed, kes poisikesepõlves siin platsil jalkat mängisid, treenisid ja oma kodukooli esindasid. Nad pidasid mängu teineteise vahel ja kogunesid siis ühiseks tiimiks, et mängida meie vanema grupi laste vastu. Toimus perede löögivõistlus, kus pere moodustasid laps ja lapsevanem. Kokku tuli penalteid lööma 42 paari. Päeva lõpetas traditsiooniline jalgpallimäng laste ja lastevanemate vahel. Lõbus punkt oli päevale pandud.

Lõuna-Läänemaa JK lastekaitsepäeva jalgpalliturniir toob kokku alati palju peresid. Soovime läbi selle päeva tähtsustada lapse kõige tähtsamat, turvalist lapsepõlve. Peame tähtsustama sõbraliku kogukonna olemasolu ning kodukülade ja kodukoolide vajalikkust ja tähtsust. See on meie eesmärk ja peamine moto. Suur osavõtt ükskõik millistest klubi poolt korraldatud üritustes, lastevanemate suur toetus ja imeline kokkuhoid näitavad, et teeme õiget asja.