RMK lammutab kaks vaatetorni

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) on otsustanud selle aasta jooksul lammutada kaks Silma looduskaitsealal olevat vaatetorni – Tahu ja Kirimäe.

„RMK soov ei ole olnud kindlasti midagi lammutada,” ütles RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo. Tema sõnul on RMK eesmärk vaatetorne korrastada või ehitada uusi.

Praegu on RMK lehel välja toodud, et mõlemad vaatetornid on amortiseerunud ja kasutamiseks kõlbmatud. Rammo tunnistas, et lammutamise põhjus pole mitte amortisatsioon, vaid see, et maaomanikud ei soovi vaatetorne oma maale. „Mõlema torni puhul ongi kokkuvõte see, et tornialuse maa omanikud ei ole nõus sõlmima lepingut maakasutuseks RMK kasuks,” ütles Rammo.

