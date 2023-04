Juhtkiri: tahtsime parimat, aga…

Ikka ja jälle tõusevad siin-seal probleemid, et maaomanik on sulgenud pääsu mere äärde. Nii on näiteks Lääne-Nigula vald käinud aastaid maaomanikuga kohtus, et avada tee Ramsi puhkekohani. Nüüd aga rahastas seesama vald kaasava eelarvega projekti, mis sulges tee Kirimäe saare ujumiskohani.

Projekti eestvedajad võivad küll öelda, et teele paigaldatud massiivsest tõkkepuust võib jalgsi mööda minna, kuid kui tõkkepuu mõlemal pool on vaid inimese jagu ruumi ja selle taga sissesõitu keelav märk, tekib kergesti eeldus, et edasiminek on keelatud.

