Täna algavad liiklustalgud

Esmaspäevast pühapäevani toimuvad liiklustalgud, mille raames mõõdavad politseinikud kiirust ja rahustavad liiklust kõikjal Eestis.

Kui varasemalt on liiklustalgud kestnud ühe ööpäeva, siis tänavu pühendavad korrakaitsjad talgutele terve nädala.

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnul on varasem kogemus on näidanud, et kuivõrd rakenduse kaudu antakse iga aasta teada tuhandetest kohtadest, kus kiiruseületajaid märgatakse, ei jõua paraku politseipatrullid ühe päevaga kõikjale.

„Seetõttu võtame sel korral sõidukiiruse oma põhifookusesse terveks nädalaks, et põhjalikumalt süveneda meile teada antud kohtadesse, olla pikemalt nähtaval ja seeläbi rohkem liiklejaid mõjutada. Kohti, kus näeme, et kihutamise probleem on suur, külastame nii selle nädala jooksul kui ka edaspidi korduvalt,“ sõnas Loigo.

Politsei kutsub kõiki huvilisi liiklustalgute nädalal jälgima veebilehte www.liiklustalgud.ee, kuhu kuvatakse kontrollitud kohtade osas jooksvalt tagasiside, kas ja mida korrakaitsjad seal märkasid.

Tänavu sisestati liiklustalgute kaardirakendusele ligi 2500 teadet, millest üle poole olid Harjumaa kohta. Järgnesid Tartu maakond 335 teatega, Pärnumaa 179 ja Lääne-Virumaa 108 tähelepanekuga. „Suur aitäh kõigile, kes võtsid aja ja meile kasulikku sisendit andsid. Laekunud tähelepanekud on kindlasti aluseks meie töös ka edaspidi,“ lisas politseinik.

Liiklustalgud toimuvad sel aastal seitsmendat korda.