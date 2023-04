Jaanus Karilaid: seatembu valitsus alustas!

Enne 5. märtsi lõhestas ühiskonda Reformierakonna ning EKRE avalik ja teadlikult orkestreeritud kaklus. Lootus, valija karistab mõlemat riiukukke, ei täitunud. Kaja Kallase tiim sai hoopis valijalt avanssi. Aga kõige hullem on tõsiasi, et see lavastatud tüliga saadud rebend läbib Eesti lihtinimese psüühikat ja halvab tema tegevust oma maa peremehena.

Valimiste võitja on nüüd avalikult tunnistanud, et valetas parema valimistulemuse nimel. Kaja Kallas püüdis alguses möödalaskmist siluda väitega, et põhiseadus ei luba maksuküsimusi rahvahääletusele panna, kuid talle tehti kiiresti selgeks, et Riigikogu valimised ≠ rahvahääletusega. Seejärel ei jäänud peaministril muud üle, kui tunnistada, et valetamine oli möödapääsmatu, sest muidu oleksid teised võitnud. Ka jutt, nagu oleks Jüri Ratase valitsus viinud riigieelarve sügavasse miinusesse, lükati Reformierakonna enda poolt ümber. Ametist lahkunud rahandusminister Annely Akkermann möönis ERR-i portaalile antud intervjuus, et eelmine valitsus tekitas täiesti teadlikult 1,2-miljardilise defitsiidi. Kulutati teadlikult ja mõnuga, jättes eelarveaukude paikamise uue valitsuse hooleks. Kui see ei ole vastutustundetu käitumine, siis…

Maaelu suretamine

Reform küttis rahvas sõjahirmu, EKRE manas pagulastest rändrohutirtsuparvi. See, et Eesti inimesed on pikemat aega kaotanud majandusliku pinna jalge alt, ei pakkunud huvi. Nüüd soovib hoopis Kallase kolmas valitsus seda sotsiaalmajanduslikku auku sügavamaks kaevata. Erakorraline pensionitõus on unustatud ja koos sellega võib maha kriipsutada valimislubaduse tõsta keskmine vanaduspension 1000 euroni. See näitab veelkord, et eakate toimetulek läheb korda vaid Keskerakonnale.

Eesti majanduse konkurentsivõime pole teema ja kõrgemad palgad saagu hoogu inflatsioonist, mitte lisandväärtuse loomisest. Koalitsioonileppesse kirjutati kindlas kõneviisis, et alampalk tõuseb 2027. aastaks 60% mediaanpalgast. Siiamaani on alampalgas kokku leppinud tööandjate ja ametiühingute esindajad, ei tahaks uskuda, et see roll kandub üle poliitikutele. Järjekordne valelubadus?

Maksukobar tuleb, majutusasutused saavad endale tegelikkuseks kõige hullema õudusunenäo. Kaja Kallas põhjendas ka 13-protsendilist käibemaksu tõstmist majutusasutustele kaitseministeeriumi kulude kasvuga, adumata, et selles sektoris on väiksed kasumid, väiksed palgad ja töökohtade hoidmine suur pingutus.

Sama kindlalt kui maksutõusude eest tegutseb uus valitsus maaelu väljasuretamise nimel. Suures üksmeeles tõmmati maha neljarajaliste maanteede ehitamine, Rohuküla raudtee rajamine ja üürimajade programm ning maakoolidele vajalikku tuge ette nähtud ei ole. Sõnum on selge – väljaspool kuldset ringi olevad inimesed vaadaku ise, kuidas hakkama saavad.

Toimetulek esmatähtis

Keskerakond oli valimiskampaanias keskendunud just inimeste toimetulekule ja seepärast on just meil suur mandaat hoida silma peal nii tervishoiu lähitulevikul kui inimeste majandusliku heaolu kasvul. Keskerakonna volikogu lõpetas kodutüli ja see annab suure võimaluse täita parimal moel opositsioonis oma rolli.

Keskerakonna missioon on lõhkine riik jälle terveks teha ja tervikuks kujundada. Riiki tuleb juhtida ilma paanikat külvamata ─ rahulikult ja konstruktiivselt. Seda pole võimalik taga enne kui Keskerakond on tagasi valitsuses. Uuele valitsusele pole adraseadmise aega vaja, sest nad sätivad kohe alguses seda valesti ning edasiviivate plaanide asemel saame hoopis pidureid majandusele ja hoope inimeste ostujõule.