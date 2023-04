Ameerika dokumentalistid tulevad oma filmiga Haapsallu

Teisipäeval näeb Haapsalu kultuurikeskuses mitmel festivalil auhindadega pärjatud USA dokumentaalfilmi „Storm Lake”, mida tulevad siia tutvustama ka filmi autorid.

Beth Levinsoni ja Jerry Risiuse dokumentaalfilm „Storm Lake” räägib ajakirjandusest, eriti kohalikust ajakirjandusest, ja selle toimetulekust koroonapandeemia ajal.

Art Cullen on vana kooli ajakirjanik, kes on pühendanud elu oma pere kaks korda nädalas ilmuvale Iowa ajalehele The Storm Lake Times. Cullen võitis 2017. aastal Pulitzeri auhinna loo eest, mis esitas kohalike veeteede reostuse küsimuses väljakutse suurettevõtetele ja kohalikele maakonna ametnikele.

Film „Storm Lake” maalib pildi põllumajandusega tegelevast kogukonnast, mida ähvardavad korporatsioonidelt, poliitikast ja keskkonnamõjudest tulenevad muudatused, seda ajal, mil oldi silmitsi pandeemiaga. Viimase 20 aasta jooksul on suletud ligi 2000 kohalikku ajalehte ja Covid-19 kiirendas seda protsessi veelgi. Culleni perekonna jaoks on panused olnud eriti kõrged, sest nad moodustavad poole ajalehe kümneliikmelisest meeskonnast.

Risius ja Levinson jäädvustasid kaameraga kogu 2020. aastat, mil pandeemia moonutas meie harjumuspärast elu. 2020. aasta juunis sai Storm Lake’ist Iowa Covid-19 pandeemia epitsenter ja see muutis kohaliku ajalehe töö veelgi olulisemaks. Tervisekatastroof tekitas väljaandele eksistentsiaalse kriisi, kuna reklaamitulu ja ajalehtede müük said tõsise löögi. Tagasilöökidest, rahalisest kaotusest ja isegi karantiinist hoolimata näitab film Culleneid jätkamas uudiste edastamist.

„Vastata küsimusele „mida me kaotame, kui pole enam kohalikku ajakirjandust?” on põletav probleem, millel on laastavad tagajärjed kogu riigile,” ütlesid filmitegijad Risius ja Levison.

Filmi eest võitis režissöör ja produtsent Levinson Provincetowni filmifestivalil New Yorgi naiste filmi- ja televisiooniloojate auhinna ning AFI Docsi publikuauhinna. Levinson ja Risius võitsid 2021. aasta augustis Duluth Superior filmifestivalil parima režissööri auhinna ja film valiti 2021. aasta Woods Hole’i filmifestivalil teiseks parimaks dokumentaalfilmiks.

Film jõuab Haapsalu publiku ette Ameerika Ühendriikide saatkonna vahendusel ja sellega tõstab saatkond esile kohaliku ajakirjanduse tähtsust kogukondade esindamisel ja demokraatia tugevdamisel.

Haapsalu kultuurikeskuses 18. aprillil kell 17 on kohal ka filmi autorid Beth Levinson ja Jerry Risius.

Film on eesti- ja venekeelsete subtiitritega ning vaatajate jaoks tasuta.