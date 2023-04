Juhtkiri: võimete piiril

Viimase aasta jooksul toimunud kiire inflatsiooni suurenemine ja kerkinud euribor on hoobi andnud kõigi rahakotile. Seda on tundnud kõik nii poes hindu vaadates kui ka pangalaenu tagasi makstes. Inimesed peavad üha enam oma pere eelarvel silma peal hoidma. See mure pole aga ainult inimestel, vaid täpselt samas seisus on ka omavalitsused, kes peavad pärast mitu aastat kestnud laenamist ja investeeringuid nüüd tagasi tõmbama ja kulusid kärpima.

