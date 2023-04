Haapsalu päästekomando ehitushange on käimas

Eelmisel nädalal kuulutas Riigi Kinnisvara AS välja Haapsalu päästekomando uue hoone hanke. Pakkumisi saab esitada 5. maini.

Haapsalu päästekomando uus hoone kerkib Uuemõisa Tallinna mnt ja Haudejaama tee nurgale, kuhu kunagi plaaniti ehitada riigimaja. Uut hoonet vajavad päästjad seetõttu, et Tööstuse tänava kunagised MEKi ruumid, kuhu komando kolis 1994. aastal, on amortiseerunud.

Uue komandohoone ehitusest on räägitud pikka aega ning esialgse kava järgi pidanuks eelmise aasta lõpus kopp maasse löödama ja selle aasta sügisel päästjad uude majja kolima. Tähtajad lükkusid järjest edasi, kuni eelmise aasta lõpus teatas päästeamet, et ehitushindade kallinemise tõttu tuleb kavas olnud Haapsalu ja Jõgeva uue päästekomando ehitus ära jätta.

Selle aasta alguses teatas päästeamet, et Haapsalu päästekomando uue hoone ehitamiseks on raha leitud ja ehitus algab juba sel aastal. Siseminister Lauri Läänemets ütles veebruaris, et Haapsalu komandohoone ehituseks on 5,1 miljonit eurot.