Lääne Elu paberleht neljapäeval, 30. märtsil

Laidudel algab taas kormoranimunade õlitamine

Eesti kalurid alustavad keskkonnainvesteeringute keskuse toel 13 Eesti laiul kormoranimunade õlitamist, et piirata nende lindude arvukust.

Juhtivprokurör Kristel Toming: on aus, kui inimene saab vastuse kahe kuu jooksul

Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kristel Tomingu sõnul on aus, kui kannatanu saab kahe kuu jooksul vastuse, et menetlus lõpetatakse, mitte ei usu, et sellega aktiivselt edasi tegeletakse.