Anna Hints tegi Haapsalu mõjutustega Võrumaa filmi

24. märtsil esilinastub Eestis Anna Hintsi auhindadega pärjatud film „Savvusanna sõsarad”, mis räägib Võrumaa suitsusaunakommetest, kuid on läbi põimunud ka Haapsaluga.

„Suitsusaun ja Haapsalu kokku ei käi,” ütles Hints. Ometi on filmis palju sellist, mida Hints on kogenud just Haapsalus. Filmi režissöör ja stsenarist Anna Hints veetis oma lapsepõlvesuved Haapsalus vanaema ja vanaisa juures ning lõpetas gümnaasiumigi Haapsalus.

Haapsalus elab ka filmi operaator Ants Tammik, siin on elanud filmi esimene produtsent Eero Talvistu ja film on osaliselt Haapsalus monteeritud.

Filmi monteerimiseks seadis Hints end koos filmi ühe kaasmonteerija Tushar Prakashiga sisse oma vanaema-vanaisa koduhoovis asuvas suvemajas. Hommikud algasid suplusega Väikeses viigis – see oli Hintsi sõnul kohvi asemel. Vahel joodi siiski ka pärast suplust hommikukohv mõnes vanalinna kohvikus ja seejärel algas monteerimine.

Hints elab Lõuna-Eestis ja on sealt pärit, kuid käib igal suvel Haapsalus. Linn on tema jaoks justkui välismaa, mis ometi on tuttav ja läbi kolatud. See on koht, kus Hints oma sõnul alati hästi välja puhkab.

