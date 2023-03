Läänemaa haigla juht Edvard Garder saab Confido tegevjuhiks

3. aprillist asub erameditsiinikontserni Confido Healthcare Groupi juhatuse esimehena ja tegevjuhina tööle pikaajalise kogemusega üldkirurg doktor Edvard Garder.

Confido suuromaniku Margus Linnamäe sõnul on aastaid Põhja-Eesti regionaalhaiglas töötanud ja Läänemaa haiglat juhtinud Garder valdkonna tipptegija, kelle liitumine aitab Confidol pakkuda edaspidi veelgi kvaliteetsemat teenust. „Doktor Garderil on suurepärane kogemus ja head teadmised, et toetada Confido kiiret arengut,” sõnas Linnamäe.

Confido senine tegevjuht Kalev Reiljan ettevõttes ei jätka. Margus Linnamäe tänas Reiljanit panuse eest Confido arendamisel Eesti juhtivaks erameditsiinifirmaks.

Kalev Reiljani sõnul on Confido jätkanud viimase aasta jooksul kiiret kasvu, pakkudes samal ajal parimat meditsiiniteenust Eesti inimestele. „Siiras tänu kõikidele Confido inimestele koostöö ja suure panuse eest selle ettevõtte arendamisel,” ütles Reiljan.

Garder soovib Confido kiire arengu tulemusena tekkinud laiapõhjalise struktuuri muuta sidusaks ja efektiivselt toimivaks tervikuks, jätkata Eesti parimate arstide ja õendusspetsialistide koondamist Confidosse ning arendada edasi tervikliku tervishoiuteenuse pakkumise kontseptsiooni.

Lisaks Garderile jätkavad Confido Healthcare Group juhatuses meditsiinijuht Rauno Pukonen, personalijuht Piret Põldre-Vahur, terviseteenuste juht Annika Uudelepp ja finantsjuht Helin Tiido.

Confido meditsiinikeskus pakub terviklikke terviselahendusi, sealhulgas nii tervise ennetuse teenuseid, esmatasandi ja eriarstiabi kui kirurgilist ning taastusravi. Confido kontserni kuuluvad Perekliinik, Sisekliinik, Laserravi kliinik, Kirurgiakliinik ja Operatsioonikeskus, Ortopeedia Arstid, Vaimse tervise kliinik, Ennetuse ja taastusravi kliinik, Õenduskeskus, Radioloogiakeskus, Töötervise keskus ning Esteetika kliinik, Tartu Raatuse kliinik, Võõrutusravikeskus Kordamed ja kaubanduskeskustes asuvad kiirkliinikud.

Confidost kuulub 70 protsenti Margus Linnamäe ning vastavalt 20 ja 10 protsenti Tarmo Laanetule ja Kadi Lambotile.

Garder juhtis Läänemaa haiglat 2020. aasta 1. juulist.