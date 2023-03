Kristjan Pungas: kevad toob inflatsiooni jõulisema pidurdumise

Statistikaameti andmetel tõusid hinnad veebruaris eelmise kuuga võrreldes 0,6 protsenti ja aasta varasemaga võrreldes 17,6 protsenti. Euroalal ulatus hindade tõus esialgsel hinnangul 8,5 protsendini.

Tarbijahinnaindeksi muutus on sügis-talvekuudel suhteliselt hästi olnud kooskõlas rahandusministeeriumi viimase prognoosiga. Samas on see tingitud energiahindade kiiremast alanemisest mullusuviselt kõrgtasemelt, mida on soosinud ka energiahindade kompensatsioonimeetmed.

Toidu, teenuste ja ka mitmete tööstuskaupade hinnatõus on osutunud kulusurvete tõttu oodatust kiiremaks. Siinkohal tuleks arvestada ka ettevõtlussektori mullust kõrget kasumlikkust, kuna vaatamata majanduslangusele ja energiakulude kiirele tõusule tõsteti hindu rohkemgi ehk ettevõtete kasumid kujunesid viimaste aastate suurimaks. Tegevusalade lõikes oli olukord küll erinev, näiteks eksporditurgude käekäigust sõltuvas tööstussektoris kujunes aasta teine pool nõrgaks. Siit võiks välja lugeda, et tarbijad on jätkuvalt vastuvõtlikud kõrgematele hindadele, mis peaks olema iseloomulik käitumine majanduse tõusu- mitte aga langusfaasis.

Aastase inflatsiooni pidurdumine oli veebruaris oodatust mõnevõrra tagasihoidlikum eelkõige toiduainete jätkuva kallinemise tõttu. Suuremal määral kallinesid aiasaadused ja mittealkohoolsed joogid. Tööstuskaupu ja teenuseid kajastav baasinflatsioon on stabiliseerunud 12 protsendi juures. Teenustest on enim tõusnud puhkusepakettide, majutuse, veevarustuse, aga ka pangateenuste hinnad. Teenuste hinnatõus ilmselt jätkub, mida toetab palgasurve püsimine, turismihooaja lähenemine, aga ka toiduhindade tõusu kaudsed mõjud. Välisturgudel toimunud energiahindade langus on tarbijahindadesse levimas. Veebruaris kandus majapidamiste kommunaalarvetesse gaasihindade langus, mis jääb nüüd madalamaks ka valitsusepoolsest kompenseerimise piirhinnast. Lisaks on puitkütuste hinnalangus jätkumas sügisese hinnatipuga võrreldes. Kaugkütte hindadesse jõuab gaasi ja teiste tootmissisendite odavnemine mõningase viitajaga.

Eelkõige tugevnevast võrdlusbaasist tulenevalt hakkab aastane inflatsioon kevadkuudel jõulisemalt pidurduma. Inflatsiooni alanemist ühekohaliseks võib oodata juunikuus.