Norstati viimane küsitlus: EKRE on Reformierakonnast mööda läinud

Kuigi Ühiskonnauuringute Instituudi (ÜI) tellitud ja Norstati tehtud värske küsitlus näitab viimase nelja nädala tulemusena, et Reformierakond endiselt juhib EKRE ees, siis praeguseks on Postimehe arvutuse järgi viimase nädala arvestuses EKRE Reformierakonnast mööda läinud.

Nelja nädala koondtulemusetest lähtuvalt on võimalik enam-vähem täpsusega välja arvutada ka viimase küsitlusnädala (21.–27. veebruar) tulemused.

Postimees tegi arvutuse ja selle järgi on eelmise nädala seis järgmine: EKRE 25,2 protsenti, Reformierakond 24,8 protsenti, Keskerakond 19 protsenti, Eesti 200 9,5 protsenti, Isamaa 8,8 protsenti, Sotsiaaldemokraadid 8,6 protsenti, Parempoolsed 1,7 protsenti, Rohelised 0,8 protsenti.

Tõsi, ühe nädala tulemused ei ole kunagi nii täpsed, kui nelja nädala koondtulemused, aga mingit trendi see näitab. Ja statistikutele, kes loevad, siis jah, iga nädala kaal ei ole võrdne, seega on ka Postimehe arvutus teatav lihtsustus, kuid vähemalt selle küsitluse järgi paistab suund, et EKRE on Reformierakonna kinni võtnud.

Kuid metodoloogilisi nüansse kõrvale jättes kinnitavad ka viimase nädala andmed paari suuremat trendi, mida ÜI/Norstati andmed juba pikemat aega näidanud.

Reformierakonna toetus on alates aasta algusest pidevalt allapoole tiksunud. Ja EKRE, mis tundus jaanuaris olevat teatavas augus, on veebruari jooksul suutnud toetuse uuesti tõusule pöörata. Tulemuseks ongi see, et EKRE on pidevalt Reformierakonnale lähenenud ja teiselt poolt suutnud kasvatada vahet kolmandal kohal oleva Keskerakonnaga.

Mis on nende liikumiste põhjused, on hoopis keeruline selgitada ja jäävad rohkem spekulatsioonide valda. Miks Reformierakond langeb? Ei ole olnud ühtegi skandaali, korruptsioonijama ega nähtavat kampaaniaviga. Muidugi, paari kuu tagune 33–34-protsendine toetus Reformierakonnale oli ajalugu vaadates ebanormaalselt kõrge ja seetõttu mingi langus oodatav, aga ikkagi nii pikalt ja palju?

Sama ebaselge on EKRE tõus. Tõusuperioodi on jäänud Martin Helme konflikt kaitseväe juhataja Martin Heremiga. Samuti on sellesse ajavahemikku jäänud Prigožini-Wagneri skandaal, aga vähemalt ÜI/Norstati küsitluste järgi pole sellel EKRE reitingule negatiivset mõju olnud.

Kui võtta aluseks ülalviidatud Postimehe arvutus parteide viimase nädala toetuse kohta, tuleks riigikogu kohtade jaotus umbes selline: Reformierakond 28 kohta, EKRE 28 kohta, Keskerakond 20 kohta, Eesti 200 9 kohta, Isamaa 8 kohta, sotsid 8 kohta.

Koalitsioonivariante on mitmeid ja kõik variandid on suhteliselt napi ülekaaluga. Kaalukeele roll langeb Keskerakonna kätte.