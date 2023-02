6 nõuannet internetipanga turvaliseks kasutamiseks

Igapäevaseid toimetusi tehakse aina enam küberruumis, seda nii töö- kui ka isiklikus elus. Internetist leiab palju teavet ning suur osa teenuseid on kättesaadavad just veebi vahendusel. Seetõttu on oluline teada, kuidas internetis turvaliselt liigelda. Ka internetipanka sisse logides on alati oluline veenduda, et tegemist on õige leheküljega ja andmed ei lähe petturite kasutusse.

Kuidas internetipanka turvaliselt kasutada?

Veebilehe aadress on soovitatav trükkida ise aadressiribale ja kui kasutada lehte tihedamalt, on hea lisada see salvestatud aadresside nimekirja, et edaspidi otse soovitud veebilehele minna. Otsingumootoreid, näiteks Google, Neti ja Yahoo on veebilehe leidmiseks kasutada riskantsem, sest otsingumootoriga võivad tulla välja ka petulehed ning kui ei ole piisavalt tähelepanelik, võib sattuda pettuslikule veebilehele. Tähtis on väga hoolikalt jälgida aadressiriba ja kontrollida seal lehe veebiaadressi õigsust. SEB kodulehel ja alamlehtedel liigeldes peab aadressirea algus olema alati https://www.seb.ee/ ning enne seda tabaluku märgis. Juhul kui internetipanga sisselogimisleht pole juba salvestatud oma veebilehitsejas lemmikute hulka, siis on soovitav sisse logida panga ametliku kodulehe või mobiilirakenduse kaudu. Järgmiseks tasub kriitiliselt vaadata lehekülje visuaalset pilti. Kuigi petturid suudavad luua originaalilähedasi veebilehti, ei ole lehed siiski identsed – kloonitud lehel leidub vigu, mis on süvenenult vaadates nähtavad. Teraselt tasub jälgida teksti, värve, kujundust, kontaktandmete olemasolu, samuti lehel kuvatavaid kuupäevi ja kellaaegasid ning võrrelda neid reaalajaga. Tasub katsetada, kas on võimalik valida kõikide autentimisviiside vahel. Originaalkodulehel saab alati kasutada kõiki autentimisviise (Smart-ID, Mobiili-ID, ID-kaart, PIN-kalkulaator, SEB mobiilirakendus), kuid pettuslikul kloonitud lehel enamasti mitte, petturid on aktiivseks jätnud vaid neile vajaliku autentimisviisi. Internetipanka sisse logides tasub klõpsata ka teisi autentimisvalikuid ja veenduda, et need on aktiivsed ja avanevad kasutamiseks. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et internetipanka sisselogimiseks on vajalik vaid PIN1-kood. Proovida tasub, kas veebilehel on võimalik valida keelt, sest õigel lehel on keele muutmine alati võimalik ja see peab ka päriselt toimima. Kui keelt muuta ei saa või keele muutust ei toimu, ei tasu sisselogimist jätkata. Samuti on soovitatav klõpsata veebilehel olevatel menüü alajaotustel. Kui need ei avane, siis võib olla tegu pettusliku veebilehega.

Neid näpunäiteid saab kasutada veebilehe kontrollimiseks, et tunda end internetipanka sisse logides palju turvalisemalt.

Kätlin Kukk

SEB Turbekeskuse turbejuht