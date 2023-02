Laupäeval peab Rannarootsi muuseum traditsioonilist perepäeva.

„Plaanid on suuremad kui ilm lubab,” ütles muuseumipedagoog Lydia Kalda. Plaanis oli saanisõit ja koertega sõidud, mis jäävad kehva jää tõttu ära. Küll aga toimuvad lastele võistlusmängud. Kui tavaliselt on need olnud jääl, siis tänavu võisteldakse maal.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!