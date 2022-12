Vello Kuhi: tennises oli edukas aasta

Haapsalu tenniseklubi võttis aasta kokku paaristurniiri ja piduliku galaõhtuga.

Jätkuvalt oli terve aasta vältel kõigil võimalus kaasa elada Kaia Kanepi suurepärasele mängule eri WTA turniiridel.

Väga häid tulemusi saavutasid Läänemaa tennisistid ka mitmetel Eesti liiga- ja noorteturniiridel. Samuti osalesid ITF ja Tennis Europe noorteturniiridel. Kokku tõid Haapsalu noormängijad aasta jooksul vabariiklikelt turniiridelt koju 14 turniirivõitu ja 24 auhinnalist kohta, täiskasvanud 13 turniirivõitu ja 32 auhinnalist kohta.

Noormängijate säravaim saavutus oli Patrik Rainer Kaljula turniirivõit aastalõpu Mastersil P16 vanuseklassis. Kuna Kaljula sai sellega hakkama aasta nooremana, on tal võimalus samas vanuseklassis veel mängida ka järgmisel aastal ja ootame huviga, mis juhtuma hakkab.

Auhinnalisi kohti noorteturniiridelt tõid veel Maily Märss ja Simona Ladva, samuti meie treenerite käe all harjutav ukrainlanna Yeva Roslik. Poistest täiendasid oma auhinnalauda Keven Ungert, Gregor ja Egert Trave.

Täiskasvanutest võitis Marek Turu neli I liiga turniiri, Ott Raidla ühe. Küllo Kuhi mängis ennast Eesti II liiga paarismängu Mastersile ja sai seal koos Leemet Kääriga III koha.

Suure mängulise arengu on teinud Reena Raudne-Klooster ja Ilo Toom. Head mängulist taset näitasid meestest Indrek Tuul, Andres Nõmtak, Joonas Tomingas, naistest Kaja Ladva, Triin Lätte, Annika Mändla, Ivika Torpel. Seenioride klassis tuli Eesti meistriks Kalju Aigro.

Aasta mängijad

noormängija, tüdruk – Simona Ladva

noormängija, poiss – Patrik Rainer Kaljula

harrastusmängija, naine – Reena Raudne-Klooster

harrastusmängija, mees – Ilo Toom

naismängija – Maily Märss

meesmängija – Ott Raidla

seeniormängija – Kalju Aigro

Kõigi nende tulemuste taga on tuntav osa Haapsalu Tennisekooli treenerite tööd. Nii noorte kui ka täiskasvanutega tegelevad Igor Nudelman, Andres Nõmtak, Indrek Tuul ja Vello Kuhi.

Kui lisada kõigile sellel aastal saavutatud tulemustele veel see, et tennisekoolis käib üle 70 õpilase ja tenniseklubis on 82 täiskasvanud liiget, kellest üle 60 mängib tennist regulaarselt tennist, võib selle aasta lugeda kordaläinuks ja huviga oodata järgmist. Täname kõiki toetajaid, kes meie tegevusele kaasa aitasid!