Kas sinu auto on talveks valmis?

Talv saabub alati ootamatult. Et autosõidud oleks turvalised, veendu, et hoolitsed oma sõiduki eest vastavalt Eesti ilmastikule. Coop Panga Liisingu juht Martin Ilves ja Ideal Auto tegevjuht Priit Paas panid kirja seitse soovitust auto talviseks hoolduseks.

Veendu, et talverehvid on korralikud

Kehvas seisukorras rehvid võivad saada saatuslikuks, kuna sõiduki pidurdusteekond pikeneb ning kontroll auto üle väheneb tunduvalt. Talverehvide mustrisügavus peab olema vähemalt 3 millimeetrit. Kuna muster kulub üsna kiiresti, tasub uute rehvide peale mõtlema hakata juba siis, kui rehvi mustrisügavus on kulunud 6 millimeetri peale. Rehvi haarduvus ja elastsus väheneb iga aastaga, seega tuleks uued rehvid hankida iga viie aasta tagant.

Pese, vahata ja tee roostetõrje

Selleks, et autokere talve üle elaks, tuleb sõiduki kerelt eemaldada sinna kogunenud pigi ja muu mustus. Pärast pigipesu soovitame auto vahatada. Vaha muudab värvi või laki pinna libedamaks ja aitab katta pisemad poorid. Tänu vahatamisele ei haaku mustus nii lihtsalt ja tugevalt auto külge. Vahatatud auto puhtana hoidmine on samuti oluliselt lihtsam.

Kuna teedelt auto kerele pritsiv sool tekitab roostet, tasub talvehooajal sõidukit ka tihedamini pesta. Puhas kere aitab vältida rooste tekkimist ning auto säilib kauem terve. Enne talve on mõistlik teha autole ka korrosioonitõrje, et saaksid oma neljarattalist sõpra aastaid nautida.



Kontrolli aku seisukorda

Sõiduki aku kontrollimine on eriti oluline selliste sõidukite puhul, mille aku on vanem kui 5 aastat, sest just nii pikk on tavaliselt akude eluiga. Kui sõiduk on pikemat aega kasutuseta seisnud, siis on soovitatav aku enne sõitmist täis laadida, et oleks võimalik muretult teele asuda. Aku seisukorda saab kontrollida automargi sertifitseeritud teeninduses või kvaliteetses töökojas.

Vaheta klaasipesuvedelik talvise vastu

Kuna esimesed miinuskraadid on kohal, siis tuleb auto klaasipesuvedelik vahetada talvise vastu. Nii ei juhtu seda, et pakase saabudes klaasipesuvedelik ära külmuks ning aknad puhastamata jääksid. Autoklaase tuleb puhastada ka seestpoolt. Selleks sobivad hästi alkoholi baasil vahendid, millega puhastatakse kodus aknaid ja peegleid.

Lisaks tuleb veenduda aknakaabitsa ja -harja olemasolus, et vajadusel saaks autolt eemaldada lume ja jää. Selleks, et autot ja klaase mitte kriimustada, kasuta akendel ja kerel puhastamiseks kindlasti selleks ette nähtud kaabitsat ja harja, mitte pangakaarti või CD-plaati.

Hoolda tihendid ja nahkistmed

Väga oluline on enne talve hooldada ka tihendeid ning uksehingesid. Et auto uksed ja luugid muretult ka kõige külmema ilmaga avaneks, tuleks tihenditelt eemaldada niiskus ja määrida nii tihendeid kui liikuvaid osasid selleks ettenähtud hooldusvahenditega, pöörates tähelepanu ka uksehingedele ja -lukkudele ning piirajatele.

Auto salongi puhastades tasub nahkistmed hooldada spetsiaalse puhastusvahendiga. Korrapäraselt ja õigesti hooldatud nahkistmed peavad vastu nii suve kui talve – need ei muutu rabedaks kuuma ega külmaga.

Kontrolli jahutusvedelikku

Üks olulisemaid komponente mootori töös on jahutussüsteem ning sinna juurde kuuluv jahutusvedelik. Jahutusvedelik aitab suvel soojaga mootoris üleliigset kuumust vältida ja talvel hoida mootorit külmumise eest. Selleks, et kõva pakasega mootori külmumist vältida, kontrolli oma jahutusvedeliku külmumispunkti. Kui jahutusvedelikku pole pikka aega vahetatud või see on muutunud häguseks, oleks mõistlik see enne talve tulekut ära vahetada. Kasutada tuleb jahutusvedeliku valmissegu autotootja soovituste järgi ja on oluline, et jahutusvedelikke ise kokku ei segataks.

Vaheta õli ja õlifilter

Viimane, kuid väga oluline on nii õli kui ka õlifiltri vahetus. Kuigi õli vahetatakse tavaliselt iga 20 000–30 000 kilomeetri tagant, võib enne talve tulekut enda südamerahuks välja vahetada nii õli kui ka õlifiltri. Siis võid olla kindel, et auto mootor töötab ka pakasega tõhusalt ja juht ei jää sõidukiga tee äärde.