Soomes Loviisas peetud laskmisvõistlustel tulid Haapsalu laskurid koju nelja medaliga.

Sügisel Loviisa võistlusel osalemine on meie laskuritele saanud traditsiooniks. Tegu on Haapsalu sõpruslinna klubiga ja nende korraldatavat jõuproovi külastame aastast 2001. Tegemist on ka Soome õhkrelva hooaja avavõistlusega ja esindusliku üritusega.

