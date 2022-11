Juhtkiri: Haapsalu kaubamärk

Reedel Eestit külastanud Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde kandis kõigil siinsetele kohtumistel ja esinemistel samal päeval Eesti Pangalt kingituseks saadud Haapsalu salli. Tõsi, ta ei teinud seda traditsioonilisel moel, vaid üle ühe õla langevana.

Tähelepanuväärne pole praegusel juhul see, et Haapsalu salli kandis Lagarde, vaid see, et Haapsalu sallist on saanud Eesti riigi üks esinduskingitusi. Neid kroonitud päid, presidente ja presidendiprouasid, peaministreid, rokkstaare ja sportlasi, kes on Haapsalu salli kingiks saanud ja seda kandnud, pole juba ammu võimalik ühe ega ka kahe käe sõrmedel kokku lugeda. Mis veel olulisem – need tuntud inimestele kingitud sallid pole tulnud kusagilt pealinna peenetest käsitöökodadest, vaid nende mustrid on välja mõelnud ja sallid valmis kudunud meie oma Haapsalu käsitöömeistrid.

Haapsalu salli võidukäik viimastel aastatel näitab, kui tohutu töö on siinsed käsitöömeistrid ja pitsikeskus salli populaarsuse tõstmiseks ära teinud. Haapsalu salli kootakse ja kantakse uhkusega. Kusjuures see pole pelgalt vanemate prouade pärusmaa, vaid sallikudumine ja ka kandmine on populaarne ka noorte seas. Ilmunud on mitu raamatut ja mustrivihikut, kust igaüks, kes vähegi soovib, sallikudumiseks inspiratsiooni saab.

Igal juhul on praegustel käsitöömeistritel Haapsalu salli propageerimine õnnestunud tunduvalt paremini kui nende eelkäijatel 1930. aastatel, kui haapsallased saatsid toonase linnapea Hans Alveri eestvõttel Haapsalu salli Ameerikasse kolinud Rootsi filmistaarile Greta Garbole lootuses, et filmitäht hakkab seda Hollywoodis kandma ja kasvatab sellega salli populaarsust. Kas Garbo salli ka kunagi kandis, pole teada, kuid teada on, et üldiselt eelistas filmitäht privaatsust ja vältis avalikke üritusi.

Läks Garboga, nagu läks, aga igal juhul on Haapsalu sall ilus, elegantne ja väärtuslik kingitus.