Kohus jättis Haapsalu raudtee asjus esitatud kaebuse menetlusse võtmata

Tallinna halduskohus ei võtnud menetlusse Haapsalu ja Lääne-Nigula ühiskaebust, mille kohalikud omavalitsused esitasid Haapsalu raudtee rahastamise asjus, kirjutab Postimees.

Haapsalu ja Lääne-Nigula esitasid augustis halduskohtule esialgse õiguskaitse taotluse ning tahtsid, et kohus peataks valitsuse otsuse, millega arvati Turba-Risti raudteelõigu rajamine taaste- ja vastupidavusrahastu kaudu finantseeritavate projektide hulgast välja.

Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald soovivad, et valitsus teeks uue otsuse ja jätaks selle projekti taaste- ja vastupidavusrahastu kaudu rahastatavate projektide hulka.

“Tegemist on pikaajaliselt välja töötatud olulise regionaalpoliitilise objektiga, mis oli poliitilise konsensuse kaudu saanud varasema heakskiidu,” märkis Haapsalu linnapea Urmas Sukles kirjas peaministrile.

Halduskohus lükkas kaebuse tagasi põhjusel, et valitsus mitte ei otsustanud raudteed rahata jätta, vaid alles algatas taastekava muutmise menetluse. “Kohus leiab, et kaebus tuleb tagastada, sest kaebajatel puudub asjas kaebeõigus ning kaebuse rahuldamisega ei oleks võimalik saavutada kaebuse eesmärki,” märkis kohus pressiesindaja vahendusel.

Kohus täpsustas, et valitsus nimetas kõnealusel istungil kolm suurprojekti, mis soovitakse taastekavast välja jätta, kuid sellega ei ole kava lõplik muutmine kinnitatud ei Eesti ega Euroopa Liidu poolt. Samuti pole teada see, millises osas taastekava lõpuks muudetakse.

Haapsalu ja Lääne-Nigula otsust edasi ei kaeba. “Jääme ootele ja loodame tervele mõistusele,” ütles Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond). “Saime ju halduskohtust teada, et otsust polegi veel tehtud. Eesti Raudtee on ehitustööde võitja on välja valinud ning vajab ainult ministri allkirja. Kõik eeltööd on tehtud ja mahuvad eelarve raamidesse. Euroopa Komisjoni heakskiit samuti olemas.” Kui raudteeprojektiga siiski edasi liikuda, saaks Karilaiu hinnangul kokku hoida kümneid miljoneid eurosid.

“Konkreetsest rahastamisallikast, näiteks taastekavast järgmise lõigu mitterahastamise otsus ei ole Haapsalu raudtee mitterajamise otsus,” ütles majandus- ja taristuminister Riina Sikkut. Sikkut kinnitas, et riigieelarve strateegia läbirääkimistel plaanib ta küsida ka Haapsalu raudtee investeeringuraha.

Ühtlasi on riigieelarvest ligi 2,5 miljonit eurot Haapsalu raudtee teise etapi ettevalmistavateks töödeks juba eraldatud ja need viiakse Sikkuti sõnul ka lõpuni. “Projekteerimine annab Haapsalu raudtee kogumaksumuse osas parema indikatsiooni, sest projektiga pannakse paika raudteetrass koos vajalike ehitistega,” ütles Sikkut. “Ehituseks praegu raha ei ole, kuid kui eeltööd on tehtud, saab siis, kui raha on olemas, kohe ehitustöödega pihta hakata.”

Ministeerium Karilaiu väitega absoluutsest valmisolekust siiski päris nõus ei ole. “Kõik eeltööd ei ole veel valmis,” ütles ministeeriumi avalike suhete juht Laura Laaster. Turba-Risti lõigul peaks eeltööd küll enam-vähem valmis olema, ent Saunja-Haapsalu lõigul töö alles algab. Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu hankedokumendid on veel koostamisel.

Juuni lõpus kirjutas Postimees, et valitsus võtab Turba-Rohuküla raudteelõigult ja Tallinna haiglalt raha ära. Täpsemalt otsustas valitsus vähendada Euroopa taastekava mahtu 360,3 miljoni euro võrra ning seega loobuda kolme suurprojekti rahastamisest.

Nii peaks katki jääma Tallinna haigla rajamine, mille rahastamist ootab ees 280 miljoni euro suurune kärbe, Turba-Risti raudtee ehitus (34 miljonit eurot) ning mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomine 46,3 miljoni euro eest.

Valitsus põhjendas otsust ehitushindade hüppelise kasvu ning Euroopa Liidu toetusraha vähenemisega.