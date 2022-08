Teejuht iseseisvuse taastamise aastapäeva tähistamiseks

Tänavu on Lääne-Nigulas kõige rikkalikum pidupäeva kava, Haapsalu seevastu piirdub vaid traditsioonilise mälestamisega Vabadussamba juures.

Laupäeval, 20. augustil täitub Eesti vabariigi taasiseseisvumisest 31 aastat ning Läänemaal toimuvad mälestusüritused, kontserdid, uksed avavad ka kodukohvikud. Lääne-Nigulas on ürituste valik niivõrd laiahaardeline, et kõikjale jõudmiseks peab juba varakult liikvel olema. „Kõik on eripalgelised, ei ole ainult isamaalised,” ütles Lääne-Nigula kultuuri-ja spordinõunik Varje Paaliste.

Enne lõunat toimub Lääne-Nigula Vabadussamba juures tänuhetk, seejärel pidupäevakontsert Kullamaa kultuurimaja esisel, kus esinevad Kullamaa rahvatantsurühmad, Lihula naiskoor Leelo, hobikoor Ei või olla, Kullamaa Muusikaseltsi vaskpilliansambel. Noarootsis, Hara sadamas toimub kalurite päev ning Rõude külamajas on Üdruma ja Rõude tantsupäev. „Meil on väga palju asju kavas ning ka väga erinevates kohtades,” ütles Paaliste.

