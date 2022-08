Lihula spordiveteranid pidasid retro-jalgpallimatši

Juba kolmandat suve saavad Lihula kultuuripäevade ajal kokku kohalikud spordiveteranid.

Kolmandal jalgpallimängul astusid kodukandi rahva ette mehed, kes kooliajal spordipinnal teinud tõelisi mehetegusid.

Näiteks kergejõustiklane, mitmekordne Eesti noorte meistrivõistluste medalivõitja Gert Oosim. Tema16aastaselt joostud 400 meetri aeg 49,4 on midagi sellist, mida on vist praegustel noortel keeruline ületada. Või Eesti koolide korvpallimeistrid kolonel Janno Märk ja Heiko Põld. Või kunagine Haapsalu rajooni parimaid pikamaajooksjaid Armin Laane. Ja muidugi kõik teised, kelle kooliaeg selsamal staadionil sportides möödus ja kes seal paljudest trennidest osa võtsid. Need on meie oma inimesed, kes nüüd iga päev kodukanti panustavad.

Sõprusmängule eelneb alati tore traditsioon – särkide kätte andmine. Iga spordimees saab nimelise võistlussärgi, kus märgitud ka mängija vanus sõprusmängu toimumise päeval. Mängule pääseb aga mees, kes on mängu toimumise aastal saanud või saamas vähemalt 45aastaseks. Iga mees sai mängueelsel tseremoonial rahvalt marulise aplausi. Meie inimesed armastavad oma endisi spordimehi. Kolmandal mängul oli eriline ka see, et kohtunikuks oli suvel samuti 45aastaseks saanud Lääneranna valla volikogu esimees Armand Reinmaa.

