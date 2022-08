Galerii: lossiplats täitus mootorratastega

Malle-Liisa Raigla fotod

Valge Daamiga samal ajal toimuv ümberehitatud mootorrataste näitus kolis tänavu laadale lähemale. Esimest korda toimus näitus lossiplatsil.

„Tulime laadale lähemale, nii on kompaktsem,” ütles MC Müristaja eestvedaja Meelis Palm. Kogu lossiplats ja raekoja esine park oli paksult täis mootorrattaid ja mootorrattureid. Esmakordselt toimus tänavu Baltimaade parima ratta valimine, mis läheb järgmisel aastal Balti riike esindama AMD World Championship of Custom Bike Building võistlusel.

Näituse lõpupeona toimub Müristaja MC õuel õhtul rokikontsert. Palm ütles, et kontserdile on oodatud kõik, kellele rokkmuusika meeldib, mitte ei ole tegemist motosõprade peoga. Nii esinevad kontserdil Teravmoon, Coverage, Randal Randoja, ja peaesinejaks on Mandoterror, kes varem Haapsalus esinenud ei olegi. „Kui muusika kõnetab, oled teretulnud,” ütles Palm.