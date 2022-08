Galerii: Valge Daami laat tõi promenaadi rahvast täis

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna ja homme terve päeva kestev Valge Daami käsitöölaat meelitas täna promenaadi paksult täis.

Valge Daami käsitöölaat toimub promenaadil teist aastat. Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi ütles, et möödunud aastal tundus traditsioonilise käsitöölaada korraldamine promenaadil mõnus. Mullu kolis laat Karja tänavalt promenaadile Posti tänava remondi tõttu.

Valge Daami pidustused võtavad kogu ruumi Aafrika rannast kuursaalini. Kultuurikeskuse infojuhi Janne Silla sõnul on alal kauplemas 112 müüjat. Peamiselt paistavad tema sõnul silma ehete ja keraamika müüjad, kuid on ka kõike muud. „Kõige parem on ise vaatama tulla,” ütles Sild.

Lisaks toimus Aafrika rannas eraldi laste laat, kus lapsed müüsid mänguasju, raamatuid, DVD-sid, omavalmistatud küpsetisi ja käsitööd.

Laadaalal on ka kolm lava. Aafrika ranna laudisel on tantsulava, kus esinevad Haapsalu noorte ja täiskasvanute tantsutrupid. Kontserdid toimuvad kõlakojas. Murumägi ütles, et on püüdnud leida kõigile midagi – nii lastele kui ka vanadele. Tantsupaviljonis toimusid töötoad ja lastega mängis koeratüdruk Lotte.