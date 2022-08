Juhtkiri: õpetajad kooli, igas mõttes

Kooliaasta on algamas ja koolid teevad viimaseid pingutusi õpetajakohtade täitmiseks. Suurem enamik õpetajakohtadest on vabanenud seetõttu, et staažikas pedagoog siirdub väljateenitud puhkusele. Tavaliselt lükkub see nii mõnegi aasta edasi, ikka kipuvad kauaaegsed pedagoogid töötama veel ühe aasta ja siis veel ühe, mõni lükkab pensionile minekut edasi igal aastal, sest sobivat asendajat ei paista kusagilt.

Linnakoolides pole asi ilmselt väga hull, sest täiskohaga õpetaja palk ei ole arvestades tööd, mida teha tuleb, küll kuigi suur, aga võimaldab siiski kenasti ära elada.

Maal on olud teistsugused. Aineõpetajal võib ülikoolis omandatud aine tunde olla väikeses koolis ainult mõned tunnid nädalas. Et täiskoormuseni jõuda, tuleb õpetada ka kohati isegi mitut teist ainet. Või, nagu ka sageli juhtub, jagavad mitu kooli üht õpetajat.

Ka tuleb ette, et kandidaadi haridus pole õpetajaameti nõuetele päriselt vastav. Kui ta siiski ainet ja valdkonda tunneb ning edasi oskab anda, ei tähenda see, et koolipidaja saaks temaga tähtajatu töölepingu sõlmida. Ja nõnda on nii mõneski koolis õpetajakonkursid igal aastal, sest haridusnõuetele mittevastava õpetaja saab tööle võtta vaid üheks õppeaastaks.

Eks kulu nendegi konkursside peale meie haldusraha ja aega. Muidugi võib minna nii hästi, et nad annavadki koolile vajaliku haridusega õpetaja, ometi vormistatakse sageli samale ametikohale juba eelmiselgi aastal tööl olnud lõpetamata haridusega või mitte täpselt nõutule vastava haridusega inimene.

Lääne-Nigula vald vähemalt püüab selle olukorraga midagi ette võtta, pakkudes tööle võetud spetsialistile kas õpetajahariduse omandamiseks või erialaseks enesetäienduseks üsna innustavas ulatuses stipendiumi.

Muidugi kaasneb sellega ka kohustus vähemalt mõnda aega Lääne-Nigula vallas tööd teha ja annab vähemalt lootuse, et olukord veidigi pareneb.