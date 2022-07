Merilin Saska Läänemaa kiireim Indian

Fotod: Urmas Lauri

Kui Palivere osavallavanem Merilin Saska esimest korda tuttuue ronkmusta motikaga Taeblas vallavalitsuse juurde sisse pööras, olnud ka vallavanem Aivar Riisalul silmad suured.

„Küsis, et miks mootorratas? Ütlesin, et miks mitte,” meenutas Saska vahejuhtumit naerdes. „Ütlesin vallavanemale, et praegu on mootorratas, aga kui vanemaks saan, siis mine tea, äkki tuleb kunagi ka jahtlaev. Ei tea ju kunagi, mis vanusega pähe lööb,” muheles 42aastane Saska.

Päikese käes sillerdav, nikeldatud summutitorude ja karuse häälega Indian Scout peatus Haapsalu raudteejaama juures. Tuleb tõdeda, et eakaaslased sobivad kokku päris hästi, sest Indian-motikaid hakati Ameerikas valmistama 1901. aastal, Haapsalu raudteejaama hoone avati pidulikult viis aastat hiljem.

Saska lülitab podiseva mootori välja, võtab Itaaliast tellitud tumeda visiiriga kiivri peast ning sätib end mugavalt istuma. Keskklassi auto hinda maksva tsikli mootor ei jää autole alla ei kubatuurilt ega ka võimsuselt – 1133 kuupsentimeetrit ja ligemale 100 hobujõudu.

Miks Indian?

Kui mootorrattaluba tehtud, olnud Saska esimeseks kaherattaliseks vana Jawa. Hing ihkas aga hoopis vägevamat. Näiteks Harley Davidsoni või midagi sama uhket.

Motopoes Harleysid piidlemas käies tuli tõdeda, et lüheldase naisterahva jaoks on need legendaarsed motikad liig suured. Siis sattus Saska aga Tallinnas mootorattapoodi, kus olid reas ka Indianid. Piisas vaid Indian Scouti sadulasse istuda, kui oli selge, et see on just tema jaoks vormitud.

