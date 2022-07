Posti tänava remont jätkub

Haapsalu linnavalitsus ja ehitaja avasid laupäeval Haapsalu peatänava, kuid tööd veel lõppenud ei ole.

„Oleme jõudnud niikaugele, et täna veel mõnele harjumatu Posti tänav on liikluseks avatud,” ütles laupäevasel väikesel tseremoonial Haapsalu linnapea Urmas Sukles. „Siin on veel mõningaid konarusi, mida me peame lihvima, aga suur töö on tehtud.”

Kuigi tänav on liiklusele avatud, tuleb veel korrastada ülekäigurajad, sest ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse järgi ei tohi ülekäigurajad koosneda muna-, täringu- ega muudest ebatasastest ning laia ja sügava vuugivahega kividest, mida on Haapsalus kasutatud.

„Need tuleb nõuetega vastavusse viia,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ülekäiguradade kohta.

