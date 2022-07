Laupäeval algab Haapsalust nädal aega kestev Muhu väina regatt, kus võistlustulle asub üle saja purjeka.

ORC-klassis võistleva 93 aluse hulgas on seitse Läti alust, ülejäänud on Eesti alused. Folkboot’ide klassis võistleb 12 ja matkagrupis kolm Eesti alust. Regati turundus- ja meediajuht Triin Tallmeister ütles, et aluste arv on ootuspärane, sest tänavu ei saanud regatile tulla Venemaa alused, kes on igal aastal osalenud.

