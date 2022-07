Ettevõtja kaotas miljoni-vaidluse Eesti Raudteega

Ettevõtja Koit Uus kaotas kohtus vaidluse Eesti Raudteega selle üle, kui palju maksis rööbastee alune muldkeha riigi kõige kiiremal raudteelõigul, kirjutas Postimees.

Uusi firma nõudis Eesti Raudteelt 1,2 miljoni euro suurust hüvitist selle eest, et viimane ehitas Turba ja Riisipere vahele kuuekilomeetrise raudteelõigu. Uusi nõue põhineb asjaolul, et tema omanduses olev firma erastas omal ajal Haapsalu raudtee. Kuigi rööpad on juba aastaid tagasi üles võetud, olid raudteetamm ja sillad vallasvarana Uusi firma omanduses.

Harju maakohus mõistis aasta tagasi Uusi firmale 0,7 miljonit eurot. Märtsis tühistas ringkonnakohus selle valuraha. Uus kaebas riigikohtusse, aga vahetult enne jaanipäeva leidis riigikohus, et ei hakka ärimehe ja raudteefirma vaidlust arutama.